Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por un importante cambio en las condiciones del tiempo que afectará a distintas regiones de Argentina durante las próximas 48 horas.

El avance de un sistema de inestabilidad podría dejar tormentas fuertes, abundantes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento, con riesgo de anegamientos en sectores donde las lluvias sean más persistentes.

Tormentas fuertes y granizo: las zonas más afectadas

Durante las próximas horas podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas de ellas acompañadas por actividad eléctrica, abundante lluvia y caída de granizo.

El mayor riesgo se concentra en diferentes sectores del NOA y Cuyo, aunque las condiciones pueden cambiar rápidamente a medida que avance el sistema.

Entre las provincias que deberán seguir con atención las actualizaciones se encuentran Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otras.

Ráfagas de hasta 120 km/h e inundaciones

Foto: Foco Uy Foco Uy

Uno de los principales factores de preocupación será el viento intenso. En las áreas donde se desarrollen las tormentas más fuertes, las ráfagas podrían alcanzar valores cercanos a los 120 km/h.

El temporal también podría dejar lluvias intensas en períodos cortos, aumentando el riesgo de calles anegadas, desbordes y complicaciones en zonas bajas.

La combinación de granizo, viento y precipitaciones puede generar además problemas para circular, caída de ramas y árboles y cortes puntuales de energía.

Cómo seguirá el clima durante las próximas 48 horas

El panorama continuará siendo inestable durante las próximas jornadas, con posibilidad de que las tormentas se intensifiquen de manera repentina.

Por eso, el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y evitar circular por zonas afectadas durante los momentos de mayor intensidad.

El escenario meteorológico será especialmente relevante en Cuyo y el Noroeste argentino, donde la combinación de tormentas, fuertes ráfagas y abundantes precipitaciones podría generar las mayores complicaciones.