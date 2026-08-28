Este viernes, 28 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,25 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 198.600. Esta cifra refleja una variación del 0,95% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró alternancia de subidas y bajadas; tras dos descensos seguidos vinieron dos avances, con un balance final prácticamente plano.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 7.75%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 14.00%. Dado que el 7.75% es menor que el 14.00%, podemos concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el precio de sus acciones han sido más controladas en comparación con el comportamiento a largo plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad (y, en menor medida, gas), con fuerte foco en renovables: eólica, solar e hidráulica.

Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes, con inversiones en redes inteligentes y almacenamiento. Opera en España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México y es una de las mayores utilities del mundo, referente en transición energética y descarbonización.

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