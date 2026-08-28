Este 28 de agosto de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en España a un precio de 4.49 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 55,897 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.76% en comparación con el día anterior, reflejando un ligero movimiento en el mercado para la aseguradora.

En los últimos 10 días, Mapfre inició con caídas consecutivas, rebotó con fuerza a mitad de periodo, tuvo un breve retroceso y cerró al alza; el balance global es prácticamente plano, con ligero sesgo positivo al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en 5.77%, la cual es considerablemente menor que la volatilidad anual de 20.74%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad durante el último año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere un período de menor incertidumbre y más estabilidad en comparación con las fluctuaciones más amplias observadas anualmente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 967.5M, resultando en un fondo de inversión positivo.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española con sede en Majadahonda (Madrid), fundada en 1933. Se dedica al seguro y reaseguro (Vida y No Vida) y produce pólizas y soluciones de protección, ahorro, inversión y asistencia para particulares y empresas.

Su línea de negocio incluye Auto, Hogar, Salud, Empresas y reaseguro (MAPFRE RE), además de gestión de activos (MAPFRE AM). Cotiza en el IBEX 35 (MAP), es líder en España, con fuerte presencia en Latinoamérica y Europa y opera en más de 40 países; Fundación MAPFRE canaliza su labor social.

Contenido generado por inteligencia artificial.