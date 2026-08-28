Este 28 de agosto de 2026, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) abren en el mercado español a un precio de 26.59 euros por unidad, cotizando en el IBEX 35. En esta jornada, se registra un volumen de negociación de 89,829 acciones, lo que representa una variación del 0.83% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Repsol acumuló 6 sesiones a la baja y 4 al alza, con una racha negativa de cinco jornadas consecutivas en el tramo medio y un repunte final, cerrando el periodo con balance descendente.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol durante la última semana se sitúa en un 20.76%, mientras que su volatilidad anual es del 31.22%. Dado que el 20.76% es menor que el 31.22%, esto indica que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, evidenciando menos variaciones en sus resultados recientes.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, lo que representa el monto que queda como fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía. Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, petroquímicos y electricidad.

Su actividad se organiza en Upstream, Industrial (refino, química y trading), Cliente (estaciones de servicio y productos) y Generación baja en carbono/Renovables. Es una empresa del Ibex 35, con presencia internacional y fue pionera en fijar el objetivo de cero emisiones netas para 2050, impulsando proyectos eólicos y solares.

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