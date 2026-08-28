La Ciudad de Buenos Aires habilitó un nuevo beneficio para jubilados y pensionados. A partir de ahora, los que cumplan con este requisito podrán viajar gratis en todas las líneas de subte.

Este jueves, la Legislatura porteña aprobó la eliminación de los requisitos digitales complejos para que los adultos mayores puedan acceder al pase gratuito.

Quiénes podrán acceder a los pasajes gratis de subte

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció modificaciones en el pase gratis para jubilados y pensionados.

“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, remarcó.

Pasajes gratis en el subte.

Cuáles son los cambios que impuso la Ley

Anteriormente, las personas que podían acceder al beneficio debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar la constancia de ARCA y tramitar la certificación negativa de ANSES.

Con el fin de facilitar el acceso, el Gobierno porteño habilitó sedes comunales en toda la Ciudad para que se pueda realizar el trámite solo presentando el DNI.

Ahora, no será el adulto mayor quien deba recolectar la información o documentación de ANSES, sino que la administración porteña se encargará de verificar y adjuntar la información necesaria a través de un cruzamiento de datos con las entidades gubernamentales.

Desde cuándo empieza a regir el nuevo sistema

De acuerdo a la reglamentación, una vez que se promulga una Ley, el Ejecutivo tiene un plazo máximod e 60 días corridos para reglamentarla.

Habrá que esperar hasta que se reglamente, para habilitar el nuevo sistema.