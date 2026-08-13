El mapa de los Cedears: qué comprar hoy según tu perfil de inversor
Desde opciones más defensivas y enfocadas en dividendos hasta empresas tecnológicas con mayor potencial de crecimiento, los Cedears permiten armar estrategias para cada perfil de inversor. Qué alternativas miran los especialistas y qué tener en cuenta antes de elegir.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 13 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.