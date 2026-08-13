En esta noticia ¿Qué significa soñar con la yeta?

Este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4613 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

1° 4613 11° 1469 2° 8143 12° 0239 3° 1563 13° 6755 4° 2782 14° 2422 5° 9558 15° 5806 6° 9449 16° 0813 7° 4549 17° 6742 8° 4110 18° 7880 9° 1780 19° 8371 10° 7596 20° 2062

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, culpas o energía negativa cercana.

Invita a revisar creencias y hábitos pesimistas, alejarse de influencias tóxicas y recuperar confianza.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.