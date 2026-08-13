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Este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.
En este jueves, 13 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4613 - La Yeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto
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|2422
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|5806
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|9449
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|0813
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|4549
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|6742
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|4110
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|7880
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|7596
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¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, culpas o energía negativa cercana.
Invita a revisar creencias y hábitos pesimistas, alejarse de influencias tóxicas y recuperar confianza.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.