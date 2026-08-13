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Este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4613 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

 1°4613 11°1469
 8143  12°0239
 3°1563 13°6755 
 2782  14°2422 
 9558  15°5806 
 6°9449  16°0813
 4549  17°6742 
 4110  18°7880 
 1780  19°8371 
 10°7596 20°2062 

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Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, culpas o energía negativa cercana.

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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