Una empresa de energía lanzó un pedido inusual para millones de hogares: evitar usar electrodomésticos durante el eclipse solar del miércoles 12 de agosto para reducir la presión sobre la red eléctrica.

La británica Octopus Energy recomendó postergar tareas como lavar la ropa o usar el lavavajillas durante las horas de mayor impacto. A cambio, sus clientes podrán acceder a una hora de electricidad gratis durante el fin de semana siguiente si participan de sus programas de recompensas.

De acuerdo con las estimaciones, el eclipse solar podría reducir hasta un 95% la luz solar en algunas zonas de Gran Bretaña y disminuir fuertemente la generación de energía solar, mientras las altas temperaturas podrían aumentar el consumo por el uso de aires acondicionados y ventiladores.

Piden apagar los electrodomésticos durante el eclipse solar

Octopus Energy solicitó a sus clientes que reduzcan temporalmente el consumo eléctrico y, especialmente, que eviten utilizar lavadoras y lavavajillas entre las 18 y las 20 horas.

La recomendación responde a un problema concreto: el eclipse solar provocará una caída abrupta de la generación de energía solar justo cuando la demanda eléctrica comienza a aumentar. En algunas regiones, la sombra de la Luna bloqueará hasta el 95% de la luz solar disponible.

El operador del sistema eléctrico, Neso, lleva alrededor de un año preparando la red para este evento. Uno de los principales desafíos será compensar la pérdida de entre 700 megavatios y 1,3 gigavatios de generación solar en el Reino Unido.

Además, se espera que el pico de consumo ocurra más tarde de lo habitual. Millones de personas podrían salir a observar el eclipse y regresar posteriormente a sus hogares para cocinar, encender televisores y utilizar otros aparatos eléctricos.

Eclipse solar del 12 de agosto: la compañía energética recomendó postergar las tareas domésticas entre las 18 y las 20 horas Shutterstock

Qué pasará con la electricidad en Europa cuando llegue el eclip solar

El impacto no se limitará al Reino Unido. A nivel continental, la pérdida de generación eléctrica podría alcanzar los 9,7 gigavatios entre las 19:15 y las 21:30.

España sería uno de los países más afectados, con una reducción que podría llegar a los 5 gigavatios de generación solar.

La situación representa un desafío adicional para un sistema eléctrico que ya se encuentra bajo presión debido a las temperaturas extremas. Las altas temperaturas incrementaron el uso de equipos de refrigeración y, al mismo tiempo, obligaron a algunas centrales nucleares y de carbón a reducir su producción o incluso detener operaciones debido a los bajos niveles de agua de los ríos utilizados para refrigerar sus instalaciones.

La recompensa que ofrece la empresa a quienes apaguen sus electrodomésticos

Para incentivar a sus clientes a colaborar, Octopus Energy puso en marcha una recompensa para quienes decidan retrasar sus tareas domésticas durante el eclipse.

Los usuarios que estén registrados en sus programas de recompensas recibirán una hora de electricidad gratuita durante el fin de semana siguiente.

El objetivo es sencillo: reducir la demanda durante el período crítico y evitar que sea necesario poner en funcionamiento centrales eléctricas de gas adicionales para compensar la energía renovable que dejará de producirse durante el oscurecimiento.