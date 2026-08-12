Si hay un puesto deseado en el mundo corporativo es el de CEO de YPF. Se trata de la mayor empresa del país, con interacción con cientos de otras compañías y un rol estratégico en el desarrollo energético del país.
Pablo Iuliano presentó el curriculum en la petrolera “casi sin entusiasmo”. “No era la industria que imaginaba para mí, pero terminé trabajando por 30 años”. Lejos de alejarse del sector, se convirtió en un referente, formó su propia petrolera (TanGo Energy) y está en pleno proceso de expansión, respaldado por otras dos petroleras (Vista y Trafigura), mientras evalúa un RIGI.
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