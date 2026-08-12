Si hay un puesto deseado en el mundo corporativo es el de CEO de YPF. Se trata de la mayor empresa del país, con interacción con cientos de otras compañías y un rol estratégico en el desarrollo energético del país.

Pablo Iuliano presentó el curriculum en la petrolera “ casi sin entusiasmo” . “No era la industria que imaginaba para mí, pero terminé trabajando por 30 años”. Lejos de alejarse del sector, se convirtió en un referente, formó su propia petrolera (TanGo Energy) y está en pleno proceso de expansión, respaldado por otras dos petroleras (Vista y Trafigura), mientras evalúa un RIGI.

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