Clave para los Cedear: los mejores para invertir y ganar en dólares tras la baja del petróleo
La caída del Brent por debajo de los US$ 80 y la mejora del clima geopolítico impulsaron un rebote en Wall Street. Analistas identifican los Cedear que ofrecen mejores oportunidades para capturar el nuevo impulso del mercado estadounidense
En una entrevista con El Cronista, el secretario de Fidesec analiza las expectativas del sector frente a una eventual reforma del mercado asegurador. Sostiene que la modernización del marco regulatorio debe ir de la mano del desarrollo económico y preservar la solvencia