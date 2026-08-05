El Brent llegó a perforar los US$ 80 por barril por primera vez en varias semanas, impulsado por las expectativas de una menor tensión geopolítica en Medio Oriente. La baja del petróleo mejoró el ánimo de los inversores en Wall Street, donde las acciones tecnológicas lideraron un fuerte rebote apoyado también en una sólida temporada de balances. En este contexto, analistas consultados por El Cronista identifican cuáles son los Cedear con mayor potencial para aprovechar la recuperación del mercado estadounidense.

El renovado apetito por el riesgo responde a una combinación de factores. Por un lado, varias de las principales compañías tecnológicas presentaron resultados trimestrales por encima de las expectativas del mercado, lo que ayudó a disipar parte de las dudas sobre el retorno económico de las millonarias inversiones que vienen realizando en inteligencia artificial, especialmente en infraestructura y gastos de capital (Capex).

Según explicó Ezequiel Estrada, CEO de Del Poncho Capital, uno de los casos más destacados fue Palantir, que sorprendió con un balance mejor al esperado. La reacción positiva de los inversores permitió aliviar, al menos temporalmente, los temores vinculados con su elevada valuación y con la posibilidad de una burbuja alrededor de la compañía. De hecho, sus acciones llegaron a dispararse más de 30% tras la presentación de resultados.

A este escenario se sumó la expectativa de una desescalada del conflicto en Medio Oriente. Las versiones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la participación de países europeos en las tareas para remover minas en el Estrecho de Ormuz redujeron la percepción de riesgo sobre el suministro global de energía. Como consecuencia, el petróleo cayó con fuerza, mejoró el desempeño de las bolsas y descendieron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Estrada recordó que este rebote se produce luego de varias semanas de fuertes correcciones en compañías vinculadas con la inteligencia artificial, especialmente fabricantes de semiconductores, operadores de centros de datos y empresas proveedoras de energía, una baja que abrió nuevas oportunidades de entrada para los inversores.

Los Cedear recomendados para una estrategia de largo plazo

Para Fernando Dirazar, director de Del Sur Capital Markets, la caída del petróleo es una buena noticia para el mercado, aunque no modifica la estrategia de quienes invierten pensando en el largo plazo.

“Siempre se recomienda comprar Cedear si uno tiene una mirada de inversión de largo plazo. Después hay gente que opera más de corto plazo y hace trading, pero si pensamos en dos, tres o cinco años, siempre voy a recomendar empresas sólidas y grandes”, aseguró.

Entre sus principales recomendaciones aparecen Apple, Amazon, Alphabet (Google), Caterpillar y Coca-Cola, compañías que combinan liderazgo en sus respectivos sectores con balances sólidos y capacidad para atravesar distintos ciclos del mercado.

Para quienes buscan un perfil más agresivo, Dirazar también destaca el potencial de las empresas ligadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores.

“Empresas como AMD, Nvidia o Micron tienen un futuro enorme, a pesar de todo lo que ya subieron, aunque implican un mayor nivel de riesgo”, señaló.

Como alternativa para quienes prefieren no concentrar la inversión en una sola compañía, recomendó el VanEck Semiconductor ETF (SMH), un fondo que reúne a las principales empresas de la industria de los microchips.

Además, Estrada considera conveniente comenzar a construir una posición en oro de forma gradual. El ejecutivo destacó que varios bancos centrales volvieron a acelerar sus compras del metal precioso. Entre ellos, el Banco de Corea anunció que volverá a adquirir oro a productores nacionales por primera vez en 13 años, con el objetivo de diversificar sus reservas y reducir la exposición a riesgos geopolíticos y cambiarios.

Meta, la favorita entre las tecnológicas

Por su parte, Daniel Pesalovo, analista financiero, considera que la baja del petróleo y la reducción del riesgo geopolítico favorecen una rotación de capitales hacia las empresas de crecimiento.

“Cuando disminuye el riesgo geopolítico y cede la presión sobre la energía, el capital suele rotar hacia los activos de mayor crecimiento, especialmente las empresas tecnológicas”, explicó.

No obstante, advirtió que buena parte de ese escenario ya fue incorporado por el mercado y que gigantes como Microsoft, Amazon, Google y Meta registraron fuertes subas tras presentar sus balances.

Dentro de ese universo, Pesalovo considera que Meta sigue ofreciendo la mejor relación entre riesgo y retorno.

“La que todavía considero más atractiva por valuación y asimetría, con potencial de suba, es Meta”, afirmó.

El analista también recomendó mantener una parte de la cartera en activos defensivos, ya que la política monetaria de la Reserva Federal continúa siendo el principal factor de riesgo para Wall Street.

En ese sentido, señaló al ETF XLP, enfocado en compañías de consumo básico, como una alternativa para equilibrar el portfolio.

“Optaría por Meta para un perfil más audaz y ponderaría el XLP para equilibrar la cartera”, concluyó.

Más allá del rebote reciente, los analistas coinciden en que el principal desafío para Wall Street seguirá siendo la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal y el comportamiento de la inflación en Estados Unidos. En ese contexto, recomiendan privilegiar compañías con fundamentos sólidos, combinar apuestas de crecimiento con activos más defensivos y aprovechar las correcciones para construir posiciones de manera gradual, sin perder de vista que la volatilidad seguirá siendo un factor presente en los mercados globales.