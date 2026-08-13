El Gobierno definió este miércoles una de las piezas centrales del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): cómo se invertirán los recursos que aportarán mensualmente los empleadores y que estarán destinados a afrontar el pago de indemnizaciones de los trabajadores.

En esa decisión, privilegió a los títulos del Tesoro nacional, que no tienen tope máximo de inversión, sobre el resto de los activos autorizados. Así, los FAL se convertirán en un actor clave en las próximas licitaciones de deuda, donde estarán autorizados a comprar los títulos que ofrezca el ministro Luis Caputo.

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