El 4% que vale el canje, que es el diferencial de precio entre los $ 1527 del MEP y los $ 1587 del contado con liquidación, trae ventajas y desventajas. La contra, claro está, es el encarecimiento de enviar dinero al exterior. Por ejemplo, si se desea invertir en un bono de la Fed, que rinde 4,7% anual a diez años, la ganancia se licúa al tener que dejar 4% en el camino, excepto que los dólares ya se tengan en una cuenta de los Estados Unidos, desde ya. La ganancia se puede hacer en caso de que el inversor tenga las divisas en el exterior y las traiga a la Argentina, para poder ganarse ese diferencial del 4% haciendo el CCL inverso. Para Fernando Camusso, titular de Rafaela Capital, el diferencia actual entre MEP y CCL responde a un canje elevado del 4%. Técnicamente se verifica en la misma especie: AL30D liquida dólares locales y AL30C dólares en el exterior; por eso no es una diferencia de riesgo entre bonos ley local y extranjera. “Con un canje positivo, el cable está relativamente caro frente al MEP, reflejando escasez relativa de dólares externos frente a la liquidez disponible localmente”. Para quien ya tiene dólares MEP, salir al exterior implica convalidar ese costo, por lo que financieramente hoy resulta más eficiente permanecer e invertir en dólares locales, salvo necesidad específica de exteriorización. En sentido inverso, quien dispone de dólares afuera encuentra un incentivo a ingresarlos, capturando ese diferencial. Mientras las restricciones y segmentaciones impidan que ese arbitraje fluya plenamente, el canje puede mantenerse elevado sin que eso implique necesariamente una mayor expectativa de devaluación.