El 4% que vale el canje, que es el diferencial de precio entre los $ 1527 del MEP y los $ 1587 del contado con liquidación, trae ventajas y desventajas. La contra, claro está, es el encarecimiento de enviar dinero al exterior.

Por ejemplo, si se desea invertir en un bono de la Fed, que rinde 4,7% anual a diez años, la ganancia se licúa al tener que dejar 4% en el camino, excepto que los dólares ya se tengan en una cuenta de los Estados Unidos, desde ya.

Paso a paso

La ganancia se puede hacer en caso de que el inversor tenga las divisas en el exterior y las traiga a la Argentina, para poder ganarse ese diferencial del 4% haciendo el CCL inverso.

Para Fernando Camusso, titular de Rafaela Capital, el diferencia actual entre MEP y CCL responde a un canje elevado del 4%.

Técnicamente se verifica en la misma especie: AL30D liquida dólares locales y AL30C dólares en el exterior; por eso no es una diferencia de riesgo entre bonos ley local y extranjera.

Canje positivo

“Con un canje positivo, el cable está relativamente caro frente al MEP, reflejando escasez relativa de dólares externos frente a la liquidez disponible localmente”.

Para quien ya tiene dólares MEP, salir al exterior implica convalidar ese costo, por lo que financieramente hoy resulta más eficiente permanecer e invertir en dólares locales, salvo necesidad específica de exteriorización.

Repatriar dólares

En sentido inverso, quien dispone de dólares afuera encuentra un incentivo a ingresarlos, capturando ese diferencial.

Mientras las restricciones y segmentaciones impidan que ese arbitraje fluya plenamente, el canje puede mantenerse elevado sin que eso implique necesariamente una mayor expectativa de devaluación.