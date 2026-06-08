Durante años, la principal preocupación de los ahorristas argentinos fue protegerse de la inflación y de las sucesivas devaluaciones. El dólar, los plazos fijos ajustados por inflación y cualquier instrumento que permitiera escapar de la pérdida de poder adquisitivo dominaron las decisiones de inversión por varios ciclos. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar.

La transformación también encuentra respaldo en las encuestas de opinión. La última medición de Atlas Intel muestra que la inflación dejó de ser el principal problema percibido por los argentinos.

Si bien el 35,9% de los encuestados todavía la menciona entre las mayores preocupaciones del país, la corrupción (50,3%) y el desempleo (38,5%) aparecen por encima.

Este desplazamiento no implica que el problema inflacionario haya desaparecido, pero sí sugiere que la estabilización de los precios comienza a liberar espacio para otras preocupaciones económicas. En los mercados, ese cambio se traduce en una mayor sofisticación de las decisiones de inversión, es decir, menos cobertura defensiva y más búsqueda de rendimiento, diversificación y planificación patrimonial de largo plazo.

El cambio de comportamiento también encuentra respaldo en una mejora de algunas variables económicas que impactan directamente sobre la capacidad de ahorro.

Un informe de Bull Market Brokers señala que el poder de compra en dólares de los salarios formales se encuentra en uno de los niveles más favorables de los últimos años.

Según la medición realizada sobre la relación entre el dólar financiero y el índice RIPTE, hoy se necesitan menos salarios para comprar la misma cantidad de dólares que durante 2022, cuando el dólar libre se encontraba en niveles históricamente elevados respecto de los ingresos. Incluso, el estudio sostiene que la capacidad de compra en moneda estadounidense comienza a acercarse a registros similares a los observados en 2017.

Ese fenómeno ayuda a explicar por qué una parte de los ahorristas vuelve a mirar instrumentos de inversión más sofisticados. Cuando el ingreso disponible mejora y la inflación pierde protagonismo relativo dentro de las preocupaciones económicas, la prioridad deja de ser únicamente cubrirse de la pérdida de poder adquisitivo y aparecen objetivos más vinculados con la construcción de patrimonio, la diversificación y la búsqueda de rendimiento.

Proyecciones de inflación

Asimismo, Bull Market proyecta una inflación de 2,3% para mayo, 1,9% para junio y 2% para julio, un escenario que, de consolidarse, profundizaría el cambio de hábitos de los inversores.

En ese contexto, la desaceleración inflacionaria, la mayor estabilidad cambiaria y la consolidación de alternativas financieras más accesibles están modificando los hábitos de inversión de los argentinos.

Los instrumentos que operan los argentinos

Los datos más recientes de la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) muestran que los argentinos ya no buscan una única solución para todo su patrimonio, sino que empiezan a construir estrategias diferenciadas según sus objetivos, según se desprende de un informe de IOL.

La tendencia puede observarse en el crecimiento simultáneo de fondos orientados a tres necesidades distintas:

generar rendimiento en dólares,

administrar liquidez en pesos

y acceder a carteras diversificadas de largo plazo.

La demanda por dólares sigue firme, pero no debajo del colchón

Lejos de desaparecer, el interés por el dólar se mantiene como uno de los principales motores de las decisiones financieras. La diferencia es que cada vez más inversores buscan que esos dólares trabajen.

Un ejemplo de esta tendencia es el crecimiento de los fondos de renta fija en moneda estadounidense. El fondo IOL Dólar Ahorro Plus se convirtió en mayo en el vehículo más suscripto de su categoría y superó los u$s 300 millones bajo administración (AUM), con más de 96.000 inversores.

La estrategia está centrada en deuda corporativa de alta calidad crediticia y bonos de corto plazo, una combinación que apunta a preservar capital y generar rendimiento sin asumir riesgos excesivos.

Para muchos inversores representa una alternativa más flexible que comprar una Obligación Negociable individual, ya que permite diversificar y disponer de los fondos con mayor rapidez.

El fenómeno refleja un cambio relevante: el ahorrista argentino ya no se conforma con dolarizarse. Ahora busca obtener una renta sobre esos dólares.

La liquidez vuelve a ser un activo valioso

Otro de los segmentos que muestra un fuerte crecimiento es el de los fondos de liquidez o “cash management”.

En los años de inflación elevada, mantener dinero inmovilizado durante algunas semanas podía significar una pérdida importante de poder adquisitivo. Hoy, con una inflación más moderada y tasas reales menos negativas, vuelve a cobrar relevancia la administración eficiente de excedentes de corto plazo.

Los fondos de liquidez (Money market) permiten obtener rendimientos diarios y disponer del capital en plazos muy breves, algo especialmente valorado por empresas y personas que necesitan mantener fondos disponibles para gastos corrientes o futuras inversiones.

Detrás de esta tendencia aparece una señal de normalización financiera. Cuando la prioridad deja de ser escapar de la inflación todos los días, los inversores pueden comenzar a optimizar la administración de su efectivo.

Regresa el interés por el largo plazo

Quizás el cambio más significativo sea el crecimiento de las estrategias de inversión con horizonte más extenso.

Los fondos de renta mixta, que combinan bonos, acciones argentinas y activos internacionales a través de Cedear, están captando cada vez más interés entre quienes buscan construir patrimonio y no solamente preservar valor.

Este tipo de vehículos permite delegar las decisiones de asignación de activos en equipos profesionales y acceder a carteras diversificadas mediante una única inversión.

La tendencia resulta particularmente llamativa porque durante gran parte de la última década los argentinos estuvieron concentrados en sobrevivir a la volatilidad macroeconómica. Hoy comienza a reaparecer un perfil de inversor dispuesto a asumir algo más de riesgo a cambio de obtener retornos superiores en horizontes de varios años.

Un mercado que empieza a madurar

La evolución de estos fondos ofrece una radiografía interesante sobre la transformación del ahorro en Argentina.

Mientras una parte de los inversores continúa priorizando la preservación de capital en dólares, otra busca optimizar la liquidez de corto plazo y un segmento creciente vuelve a mirar alternativas vinculadas al crecimiento de los mercados financieros.

La coexistencia de estas tres estrategias sugiere una mayor sofisticación en las decisiones de inversión. En lugar de apostar todo a un único activo o cobertura, los argentinos comienzan a distribuir su patrimonio entre distintas herramientas según sus objetivos específicos.