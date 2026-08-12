La tokenización de activos comienza a ganar terreno como una nueva vía de acceso de los inversores latinoamericanos a los mercados globales.

Un ranking elaborado por Bitget muestra que SpaceX, Intel y SanDisk, todas con Cedear, encabezaron las operaciones con acciones tokenizadas en la región, por encima de nombres tradicionales como Tesla.

La tendencia combina dos fenómenos: el interés regional por las compañías tecnológicas y la expansión de plataformas que permiten operar durante las 24 horas mediante tokens vinculados a activos financieros tradicionales.

El listado de Bitget muestra una concentración evidente. Entre las diez posiciones aparecen SpaceX, Intel, SanDisk, Micron Technology, Circle, dos instrumentos vinculados a SK Hynix, el ETF inverso de semiconductores SOXS, Tesla y un token asociado a Strategy, anteriormente denominada MicroStrategy.

Más que una diversificación sectorial, el ranking refleja una apuesta concentrada en inteligencia artificial, chips, infraestructura tecnológica y activos relacionados con el mercado cripto.

SpaceX lidera la demanda en América Latina

El primer puesto de SpaceX resulta relevante. Su presencia en el ranking muestra uno de los principales atractivos de la tokenización que es ofrecer exposición a activos que normalmente resultan inaccesibles o costosos para el inversor minorista.

Sin embargo, el producto tokenizado no necesariamente equivale a poseer directamente una acción registrada a nombre del inversor. Según su estructura, puede representar un derecho económico respaldado por el activo, una participación mantenida mediante un vehículo o una exposición sintética a su precio.

Por eso, además del comportamiento del subyacente, el inversor debe evaluar quién emite el token, dónde se custodian los activos, si existen derechos sobre dividendos y qué mecanismo permite convertir o rescatar la posición.

Desde Bitget señalan que los dividendos dependen de los activos subyacentes y están sujetos a condiciones de elegibilidad.

Semiconductores: la apuesta dominante

El segundo gran dato del ranking es la concentración en la cadena de semiconductores. Intel ocupa el segundo lugar; SanDisk, el tercero; Micron, el cuarto; y SK Hynix aparece mediante dos instrumentos diferentes en el sexto y séptimo puesto.

A estos nombres se suma SOXS, un ETF inverso y apalancado que busca beneficiarse de una caída en las acciones de semiconductores. Su aparición entre los instrumentos más operados muestra que la plataforma no se utiliza únicamente para tomar posiciones alcistas: también existe demanda por cobertura o apuestas bajistas sobre el sector.

Tesla queda rezagada y crece el vínculo con las criptomonedas

Tesla aparece recién en el noveno lugar, por detrás de empresas con una exposición más directa a la producción de chips y almacenamiento de datos.

Esto sugiere que el interés regional está rotando desde los grandes nombres tecnológicos tradicionales hacia proveedores de infraestructura para inteligencia artificial.

También aparecen Circle y Strategy, dos compañías estrechamente relacionadas con el mercado cripto o de activos digitales.

Circle es la emisora de USDC, una de las mayores stablecoins del mundo. Strategy, en tanto, funciona para muchos inversores como una exposición bursátil apalancada al precio de Bitcoin debido al tamaño de sus tenencias de la criptomoneda.

La presencia de ambas muestra que la tokenización no está desplazando la demanda cripto. Más bien está creando un puente entre los dos mercados: usuarios familiarizados con exchanges y stablecoins comienzan a utilizar la misma infraestructura para acceder a acciones y ETF.

Un mercado que ya mueve u$s 32.100 millones

La preferencia registrada por Bitget en América Latina coincide con una aceleración global de los activos del mundo real tokenizados, conocidos como RWA.

De acuerdo con los datos más recientes de CoinDesk, el valor de estos activos aumentó 11,5% en julio y alcanzó un récord de u$s 32.100 millones.

El mercado incluye bonos soberanos, fondos money market, commodities, crédito privado y acciones públicas representadas mediante tokens.

La mayor parte del capital todavía está concentrada en renta fija. Los bonos y money market tokenizados alcanzaron aproximadamente u$s 19.200 millones y representaron 58,3% del mercado.

Los commodities ocuparon el segundo lugar, con u$s 5.630 millones, mientras que el crédito privado llegó a u$s 3.800 millones.

Las acciones públicas tokenizadas todavía constituyen una porción menor, pero son el segmento que crece con mayor velocidad. Su capitalización saltó 50,3% mensual hasta un máximo de u$s 2.260 millones y prácticamente duplicó los u$s 1.170 millones registrados al comenzar 2026.

El crecimiento también estuvo acompañado por una mayor competencia entre emisores. Ondo se mantuvo como líder con u$s 612 millones, pero su participación cayó de 44% a 27%. xStocks alcanzó u$s 464 millones; Binance bStocks, u$s 409 millones; y Securitize, u$s 346 millones.

La caída de la concentración entre los dos mayores proveedores indica que el mercado está incorporando nuevos emisores y canales de distribución. Sin embargo, esa diversificación todavía no se observa con la misma intensidad en los volúmenes negociados.

El volumen se dispara, pero depende del QQQ

CoinDesk informó que las acciones tokenizadas movieron u$s 11.300 millones durante julio, 288% más que en junio y el mayor registro mensual hasta el momento.

No obstante, el récord tuvo un protagonista casi excluyente. Binance bStocks concentró u$s 9.410 millones, equivalentes al 83,3% de la actividad.

Dentro de esa cifra, el QQQ tokenizado, vinculado al ETF que replica al Nasdaq 100, explicó por sí solo u$s 9.270 millones.

Esto significa que aproximadamente 82% de todo el volumen global de acciones tokenizadas provino de un único instrumento. Sin contar el QQQ, el mercado habría negociado cerca de u$s 2030 millones.

Entre los demás subyacentes, Nvidia movió u$s 630 millones; Micron, u$s 252 millones; SpaceX, u$s 223 millones; el SPY, u$s 132 millones; y Circle, u$s 114 millones.

La comparación refuerza lo observado por Bitget en América Latina: Micron, SpaceX y Circle aparecen tanto entre las preferencias regionales como entre los activos con mayor volumen global.

Qué cambia para el inversor latinoamericano

La posibilidad de operar las 24 horas, comprar fracciones y utilizar stablecoins reduce varias barreras habituales para acceder a Wall Street.

Para los inversores de países con controles cambiarios, monedas volátiles o mercados de capitales poco profundos, la propuesta resulta especialmente atractiva.

Pero la tokenización incorpora riesgos diferentes de los de una acción convencional. Además del precio de la empresa, entran en juego la solvencia del emisor, la custodia del activo, la liquidez del token, la regulación aplicable y la posibilidad efectiva de rescatarlo.

Tampoco todos los productos otorgan los mismos derechos políticos o económicos que una acción tradicional. Por ese motivo, la similitud en el precio no implica necesariamente equivalencia jurídica.

La señal, de todos modos, es muy potente. Y es que los inversores latinoamericanos ya no utilizan la infraestructura cripto solamente para comprar Bitcoin o stablecoins. También comienzan a emplearla como una puerta de entrada permanente a compañías globales, ETF e incluso empresas privadas.