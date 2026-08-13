Cuentas bancarias embargadas, salarios impagos, cientos de demandas judiciales, proveedores reclamando cobrar y el rumor de un concurso preventivo que ya nadie descarta. Ahora la crisis de Flybondi sumó esta semana un nuevo capítulo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una batería de ejecuciones fiscales que derivó en el embargo de las cuentas de la empresa por deudas tributarias que superan los $ 1500 millones.

El pasado 10 de agosto, ARCA presentó ocho demandas de ejecución fiscal contra FB Líneas Aéreas S.A. -la razón social bajo la cual opera Flybondi- por obligaciones impagas correspondientes a los períodos comprendidos entre marzo y junio de 2026.

Las causas incluyen aportes y contribuciones de la seguridad social, además de retenciones y percepciones vinculadas al IVA, Ganancias y otros impuestos nacionales.

La low cost ya lleva una semana sin volar, mientras acumula procesos judiciales iniciados por proveedores y ex empleados a los que adeuda indemnizaciones

De los ocho expedientes iniciados, en seis ya fueron concedidas medidas cautelares que ordenan avanzar sobre las cuentas bancarias de la aerolínea.

Los mayores reclamos se concentran en los juzgados federales de la Seguridad Social, donde aparecen deudas multimillonarias por aportes y contribuciones patronales:

Marzo 2026: $ 1980 millones.

Mayo 2026: $ 1403 millones.

Junio 2026: $ 1787 millones.

En el caso correspondiente a junio, la jueza Alicia Isabel Braghini ordenó además un recargo del 15% sobre el monto reclamado para cubrir intereses, costas y eventuales sanciones, lo que eleva aún más la cifra perseguida por el fisco.

Si se toman únicamente los expedientes cuyos montos fueron detallados públicamente, la deuda fiscal reclamada supera ampliamente los $ 6600 millones. Sin embargo, el paquete de embargos que trascendió durante esta semana ronda los $ 1525 millones.

Los incumplimientos ya alcanzan a empleados, pasajeros y proveedores

En los últimos días trascendió que la empresa acumula atrasos en el pago de salarios correspondientes a junio, julio y el medio aguinaldo para parte de los trabajadores que continúan en actividad.

Empleados activos y exempleados denunciaron haber quedado sin cobertura de obra social y medicina prepaga, afectando tratamientos médicos y prestaciones de salud.

El conflicto también alcanza a quienes ya dejaron la compañía. Más de 700 extrabajadores sostienen que llevan más de tres meses esperando el cobro de indemnizaciones por despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario que la propia empresa suscribió y reconoció formalmente.

Frente a la falta de respuestas, decenas de exempleados iniciaron acciones judiciales para ejecutar acuerdos que la propia empresa ya había aceptado pagar. A ellos se suman proveedores que denuncian meses de incumplimientos y pasajeros que continúan reclamando devoluciones por vuelos cancelados.

La crisis de Flybondi

Según surge de los registros judiciales, Flybondi enfrenta actualmente una larga lista de demandas comerciales y civiles vinculadas a incumplimientos contractuales, reclamos económicos y devoluciones pendientes.

Mientras tanto, la situación operativa tampoco logra estabilizarse. Durante los primeros días de agosto la compañía acumuló varias jornadas consecutivas de fuertes cancelaciones. Entre el 6 y el 10 de agosto fueron suspendidos 66 vuelos.

Incluso Brasil decidió restringir la comercialización de pasajes de la compañía debido al nivel de cancelaciones y problemas operativos registrados en el mercado.

Dentro del sector ya crece la percepción de que el camino hacia un concurso preventivo podría estar cada vez más cerca.

Fuentes cercanas a la aerolínea confirmaron a El Cronista que la decisión aún no está tomada y sobre el tema no hay nada confirmado.

La herramienta judicial permitiría congelar el pasivo de la empresa para negociar con acreedores y reestructurar deudas bajo supervisión judicial.

Flybondi presentó su plan de acción del Gobierno

La semana pasada, la aerolínea presentó ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el plan de acción que el organismo le había exigido para corregir sus problemas operativos. Tras evaluar la documentación, la autoridad aeronáutica la habilitó a continuar operando con normalidad al considerar que la compañía “cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional” y que mantiene garantizadas las condiciones necesarias para desarrollar sus vuelos.

No obstante, también informó que le labró dos nuevas actas de infracción por incumplimientos vinculados a más de 20 vuelos en junio y a más de 100 vuelos en julio.

Hasta el momento, el organismo ya aplicó multas por $ 54,7 millones en el marco de 38 actuaciones y mantiene abiertos 22 sumarios que podrían derivar en sanciones superiores a los $ 450 millones.