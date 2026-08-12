Buenos Aires se prepara para recibir un espectáculo inédito en la región: más de veinte tambores taiko tradicionales sonarán al unísono en el Teatro del Globo en una función única e irrepetible.

La propuesta se llama KYŌWA —El resonar del taiko— y promete transformar la sala en una experiencia sensorial donde el sonido, la vibración y el movimiento se funden en un mismo lenguaje escénico. La presentación cuenta con el respaldo del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina.

Alasdair Watson

Lejos del formato de un concierto convencional, KYŌWA fue pensado como una obra integral que combina música, coreografía y puesta en escena. El recorrido dramático atraviesa las cuatro estaciones de Japón a través de piezas grupales, dúos compuestos especialmente para esta producción y composiciones originales.

A los imponentes tambores taiko —algunos de más de tres metros de altura— se suman otros instrumentos tradicionales japoneses como la shinobue, una flauta de bambú, y el shamisen, un instrumento de cuerdas de sonido característico.

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Un arte japonés que conquistó escenarios del mundo

El tambor japonés existe desde hace siglos, pero el taiko como disciplina escénica nació recién en la década de 1950 y desde entonces traspasó las fronteras de Japón hasta convertirse en un fenómeno artístico global. Ya no se trata solo de un instrumento musical, sino de una forma de expresión donde el sonido y la energía física tienen igual peso.

Para esta ocasión especial se unirán las agrupaciones UnitOne, de Estados Unidos, y Nikyokan Wadaiko, el ensamble local que este año celebra su décimo aniversario con la producción más ambiciosa de su trayectoria.

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A ellos se suma Yuta Kato, uno de los intérpretes más reconocidos del taiko a nivel internacional, quien eligió participar de KYŌWA como una de sus últimas colaboraciones antes de retirarse de los escenarios, previsto para 2027.

El argentino detrás del proyecto

La dirección artística está en manos de Gastón San Cristóbal, único discípulo latinoamericano de Eitetsu Hayashi, considerado la máxima referencia mundial del taiko contemporáneo. Su vínculo con esta disciplina comenzó de manera casi fortuita, mientras cursaba estudios de japonés en Buenos Aires. Más tarde, una beca del Gobierno de Japón le permitió completar un máster y formarse junto a algunos de los grandes maestros del género.

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Al volver a la Argentina, San Cristóbal invirtió en reunir la mayor flota de tambores taiko profesionales de Latinoamérica y fundó Nikyokan, el primer centro dedicado exclusivamente a las artes escénicas japonesas en el país.

Desde entonces formó a nuevos músicos, compuso un repertorio propio y llevó el taiko a producciones teatrales como “Cyrano”, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity, además de compartir escenario con Ángel Mahler y Cuti Carabajal.

“KYŌWA representa mucho de lo que soñábamos cuando empezamos: demostrar que un arte nacido en Japón puede encontrar nuevas voces en Argentina sin perder de vista su origen”, señaló San Cristóbal. El director artístico destacó además que la fecha coincide con los 140 años de la inmigración japonesa en el país, un contexto que profundiza el sentido cultural del proyecto.

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Con una única función confirmada, KYŌWA se perfila como uno de los eventos culturales más singulares del año en Buenos Aires: una cita irrepetible para quienes quieran vivir de cerca la fuerza del taiko japonés.

El detalle del evento