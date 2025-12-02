José Antonio Kast, el archiconservador favorito para convertirse en el próximo presidente de Chile, quiere retroceder la última década de su país.

Una de las naciones más seguras y prósperas de América Latina, Chile ha sido sacudida en los últimos 10 años por una ola sin precedentes de crimen organizado, protestas antigubernamentales, un fuerte aumento de la inmigración y una desaceleración económica.

“ Todo lo que fue el milagro económico chileno comenzó a desmoronarse ”, dijo Kast al Financial Times en una breve entrevista en su oficina, una habitación espartana de paredes blancas en un barrio residencial acomodado de Santiago. “ Los chilenos anhelan un cambio radical… recuperar lo que hemos perdido ”.

Kast, que lidera ampliamente las encuestas de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile el 14 de diciembre, sería el presidente más derechista del país en 35 años de democracia, después de décadas en las que partidos de centro se alternaron en el poder.

El padre de nueve hijos y católico devoto abandonó el bloque de centroderecha tradicional en 2016 y pasó años como figura marginal predicando un severo mensaje de orden y seguridad.

La encuestadora Cadem predice que obtendrá el 58% de los votos, frente al 42% de Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista que representa a la coalición gobernante de izquierda. Jara superó por poco a Kast en la primera vuelta, donde el voto de derecha se dividió entre tres candidatos.

La elección de Kast sellaría un giro de 180 grados en la política reciente de Chile.

En 2019, el alto costo de vida y la ira contra las élites llevaron a al menos un millón de chilenos a participar en protestas callejeras, lo que desencadenó un debate nacional sobre el modelo de libre mercado del país . El presidente de izquierda, Gabriel Boric, un exlíder estudiantil, fue elegido en 2021 prometiendo convertir a Chile en “la tumba” del neoliberalismo.

Pero la coalición minoritaria de Boric ha tenido dificultades para aprobar muchas reformas o ganar apoyo público para una prometida reescritura de la constitución de Chile, que tiene sus orígenes en la dictadura.

Su agenda ha sido eclipsada por una ola de crimen, ya que bandas extranjeras ganaron terreno en Chile por primera vez en los últimos años, y por un rápido aumento de la inmigración desde la Venezuela en crisis y otros países.

“ Le mintieron a la gente diciendo que cambiar todas nuestras leyes solucionaría sus problemas ”, dijo Kast. “Chile tiene todo lo que necesita para recuperar su nivel de crecimiento, su calidad de vida, aplicando buenas políticas públicas”.

La política insignia de Kast es cerrar la frontera a los migrantes irregulares mediante zanjas y cercas, y reprimir a las bandas criminales. También quiere recortar regulaciones e impuestos para impulsar la actividad económica.

La elección de Kast sellaría un giro de 180 grados en la política reciente de Chile. Foto: EFE. Fuente: EFE Ailen Díaz

Si es elegido, estará bajo una inmensa presión para demostrar que esas medidas pueden mejorar la vida de los chilenos frustrados, que han expulsado a los líderes en funciones en cada elección desde 2010 .

La coalición electoral de Kast controlará alrededor de una cuarta parte de la Cámara de Diputados y una séptima parte del Senado, y deberá negociar con legisladores de centroderecha y centristas para evitar correr la misma suerte que Boric.

“ Siempre priorizó diferenciarse, evitando acuerdos con moderados; ahora tiene que unir a la gente ”, dijo un excolaborador. “Ese podría ser su mayor punto débil”.

Kast ha cultivado vínculos con la derecha radical global mediante apariciones en ediciones de la Conservative Political Action Conference y viajes a El Salvador y Hungría para estudiar las políticas de seguridad e inmigración de los líderes de tendencia autoritaria Nayib Bukele y Viktor Orbán.

Pero los analistas dicen que Kast, quien pasó 16 años como legislador , es un político más del establishment que el presidente estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei.

También ha demostrado respeto por las instituciones democráticas de Chile, felicitando rápidamente a Boric tras perder ante él en la segunda vuelta de 2021.

“ Kast es más parecido a la derecha tradicional que a la nueva derecha ”, dijo Rossana Castiglioni, profesora asociada de ciencia política en la Universidad Diego Portales de Santiago. “ Es más mesurado que muchas de esas figuras ”.

Principalmente formal al hablar, carece del atractivo populista personal de figuras al estilo Trump. “No es encantador, es algo frío y muy serio, que es lo que necesitamos ahora”, dijo la partidaria de Kast Maciel Arzola, una vendedora de comida de 34 años en un barrio de clase trabajadora del distrito de San Joaquín, en Santiago.

Michael, el padre de Kast, emigró a Chile en 1950 desde Alemania, donde había servido en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Una investigación de AP encontró que Michael se había unido al partido nazi a los 18 años, algo que Kast ha cuestionado anteriormente . Uno de los nueve hermanos de Kast fue ministro durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Kast, abogado de profesión, trabajó en el negocio familiar de embutidos antes de ingresar al Congreso en 2002 con la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido de derecha que se ha movido hacia el centro a medida que colaboró en reformas sociales y económicas con gobiernos de centroizquierda.

Kast dejó la UDI en 2016 diciendo que se había “desviado de su proyecto fundacional”, y fundó su partido Republicano, de línea dura, en 2019.

En dos postulaciones presidenciales anteriores, los analistas señalan que la vida personal conservadora de Kast y sus posturas culturales resultaron poco atractivas para muchos chilenos .

En 2017, su esposa Pía Adriasola dijo a una revista que Kast se había opuesto a que ella usara anticonceptivos y Kast prometió revertir la reciente legalización limitada del aborto en Chile.

Una vez dijo que Pinochet “votaría por mí si estuviera vivo”, aunque en 2021 afirmó que “no apoyaría a nadie que hubiera violado los derechos humanos”.

Kast ahora planea ofrecer pequeños bonos en efectivo a las nuevas madres para impulsar la muy baja tasa de natalidad de Chile. “ El verdadero problema no es solo cuántos [migrantes] entran, sino cuántos de nosotros quedamos ”, dijo en la CPAC en Budapest en mayo.

Sin embargo, las posturas culturales de Kast se han dejado mayormente fuera de la campaña de este año.

“ Los temas valóricos… no serán parte de la agenda del futuro gobierno si terminamos gobernando ”, dijo al FT Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Kast ha prometido enfocarse en inmigración, crimen y economía. Sus posturas duras sobre el primer tema, incluido un plan para detener y deportar a unos 330.000 inmigrantes irregulares que ya están en Chile, cuentan con amplio apoyo entre los partidos de derecha, que están cerca de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, Kast aún necesitará algunos votos centristas para aprobar reformas. Su política económica más radical, un compromiso de recortar u$s 6.000 millones de gasto público en 18 meses, probablemente será suavizada.

Los críticos señalan que la última vez que Kast tuvo la oportunidad de cambiar Chile no se moderó lo suficiente como para lograr sus objetivos.

En 2023, después de que los chilenos rechazaran en referéndum una reescritura constitucional liderada por la izquierda, el Partido Republicano y sus aliados obtuvieron una mayoría de escaños en una segunda asamblea constitucional. El documento de derecha que produjeron también fue rechazado por los votantes.

Pero Kast ha mostrado pragmatismo desde la primera vuelta de la elección el mes pasado, manteniendo reuniones con alcaldes, gobernadores, economistas y un expresidente de partidos más centristas.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, predijo que Kast podrá aprobar reformas, pero advirtió que los chilenos están cada vez más impacientes.