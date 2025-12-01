Jair Bolsonaro fue el incendiario presidente de derecha de Brasil que idolatraba a Donald Trump y buscaba construir una dinastía política en la mayor democracia de América Latina.

Pero ahora, con 70 años, encarcelado por planear un golpe y con sus hijos políticos golpeados por errores autoinfligidos, su movimiento bolsonarista atraviesa una crisis profunda.

La estrategia del clan de buscar ayuda en Washington salió espectacularmente mal : cuando Bolsonaro enfrentó un juicio en Brasil, su hijo legislador Eduardo hizo lobby a su favor en Estados Unidos, lo que derivó en aranceles comerciales que enfurecieron a la clase empresarial del país y dejaron a Eduardo expuesto a cargos en su tierra natal. La campaña fracasó en evitar la prisión de su padre.

Ahora, mientras los conservadores del país buscan una nueva figura para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del próximo año, las aspiraciones de poder de la que alguna vez fue la primera familia lucen cada vez más en duda.

El expresidente ofreció una imagen abatida y solitaria cuando la policía federal lo detuvo el 22 de noviembre, tras violar los términos de su arresto domiciliario. Dos días después comenzó a cumplir una condena de 27 años de prisión.

El exmandatario de línea dura admitió haber usado un soldador para dañar su tobillera electrónica , pero negó que eso formara parte de un plan de fuga pensado para ejecutarse durante una manifestación frente a su casa organizada por su hijo Flávio, senador. En cambio, afirmó que la medicación para ataques severos de hipo le causó alucinaciones que, según él, lo llevaron a dañar el dispositivo de monitoreo.

“El electorado mira al bolsonarismo y dice: ‘¿Qué porquería es esta? El tipo está loco’”, dijo Murillo de Aragão, director de la consultora de riesgo político Arko Advice en Brasilia. “Esto debilita al bolsonarismo, pero no deja a la derecha fuera del juego”.

Gran parte del atractivo del clan Bolsonaro residía en su capacidad para leer el humor popular . Su mensaje de “carne, Biblia y balas” resonó entre agricultores y habitantes de favelas, impulsando al ex capitán del Ejército a la presidencia en 2019. En su apogeo, el exlíder podía atraer multitudes enormes con sus discursos encendidos e infundir temor en las instituciones que lo desafiaban.

Pero los intentos de la familia por salvar a Bolsonaro de una condena apelando a su viejo aliado Trump resultaron desastrosos. Los aranceles estadounidenses del 50% sobre una amplia gama de bienes brasileños no indujeron a la Corte Suprema de Brasil a retirar el caso, mientras que este mes el presidente estadounidense levantó algunos de esos gravámenes por preocupaciones sobre el alza de los precios de los alimentos.

Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo del expresidente, quien en 2018 batió récords al obtener la mayor cantidad de votos para un congresista, está ahora en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. Si regresa a Brasil, enfrenta un proceso por obstrucción de la justicia.

“ Los errores de la familia Bolsonaro han llevado a una destrucción muy significativa del valor de su marca política ”, dijo un alto directivo de una de las principales instituciones financieras de Brasil. “ La familia se ha vuelto loca y lo que hizo Eduardo [buscar la intervención de Trump] es absolutamente reprochable ”.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor y senador considerado otro posible candidato presidencial, organizó la vigilia de apoyo el fin de semana pasado que terminó con su padre detenido.

Después de pedir al “Señor de los Ejércitos” que salvara a su padre y “a Dios que aplicara su justicia contra quienes persiguen a inocentes”, Flávio fue duramente criticado por el juez de la Corte Suprema encargado del caso de su padre por “intentar causar caos y conflicto”. El magistrado dijo que la manifestación buscaba obstruir la vigilancia policial y representaba un “riesgo muy alto” para el arresto domiciliario de Bolsonaro .

Con 70 años y un estado de salud precario, Jair Bolsonaro podría pasar el resto de su vida en prisión. Una campaña de sus seguidores por un indulto se diluyó. Analistas señalan que la mejor oportunidad del expresidente para evitar morir bajo custodia es que su familia renuncie a su viejo sueño de colocar a otro Bolsonaro en la presidencia y respalde a un nuevo candidato conservador.

Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo —el estado más rico y poblado de Brasil— es visto como la mejor esperanza de la derecha.

Exingeniero del Ejército y exministro de Infraestructura durante la presidencia de Bolsonaro, de Freitas es popular entre el empresariado brasileño y ha mostrado lealtad a su antiguo jefe al apoyar la campaña para lograr su indulto.

“ Está bien preparado, es técnico y habla el lenguaje de Faria Lima ”, dijo el director ejecutivo de una gran empresa, en referencia a la ‘Wall Street’ brasileña. “ Es indudablemente inteligente y pragmático ”.

Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, es visto como la principal apuesta de la derecha. Foto: Archivo.

Pero de Freitas solo se lanzará, dicen sus aliados, si Bolsonaro está dispuesto a respaldarlo y abandonar los intentos de imponer a uno de sus hijos como candidato alternativo.

El gobernador de São Paulo ha sido blanco de disputas internas dentro de la derecha brasileña, con Eduardo Bolsonaro atacándolo como “el candidato del establishment”.

A pesar de esas tensiones, de Freitas parece más inclinado a una carrera presidencial, dijo un asesor, y agregó que probablemente tomará una decisión para mediados de febrero . Los funcionarios electos deben dejar sus cargos en abril si quieren presentarse a las elecciones de octubre próximo.

“ Él es leal a Bolsonaro, así que solo lo haría con su bendición. Sin eso, es imposible ”, añadió. Observadores sugirieron que podría asegurar el respaldo de Bolsonaro eligiendo a Flávio como compañero de fórmula.

Un allegado a Jair Bolsonaro dijo que el expresidente probablemente elegirá a un sucesor antes de fin de año.

Antes de su arresto, Bolsonaro estaba frustrado porque de Freitas no había logrado conseguirle clemencia, a pesar de realizar visitas frecuentes a Brasilia para hablar con el Poder Judicial y presionar por un proyecto de amnistía en el Congreso, según esta persona.

“ La cuestión es si opta por la política y apoya a Tarcísio, o respalda a su movimiento y apoya a sus hijos ”, señaló.

Incluso si de Freitas obtiene el apoyo de los bolsonaristas más acérrimos, que representan alrededor del 20% del electorado, enfrentará una batalla difícil por la presidencia.

Lula es un candidato formidable, con gran experiencia, y ya dijo que competirá por un cuarto mandato . La economía de Brasil atraviesa un buen momento, con un fuerte crecimiento del empleo y los salarios, mientras su baja dependencia del mercado estadounidense lo protegió de los peores efectos de los aranceles de Trump.

A pesar de su edad —cumplió 80 en octubre— Lula mantiene una agenda intensa de viajes al exterior y apariciones públicas.

La mejor esperanza de la derecha es que la campaña gire en torno al crimen y la seguridad pública, ampliamente considerados puntos débiles para Lula. El presidente izquierdista describió el mes pasado a los narcotraficantes como “víctimas” de los consumidores, lo que provocó indignación entre ciudadanos que reclaman medidas duras contra los delincuentes. Lula se disculpó rápidamente.