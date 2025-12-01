Ante el creciente temor a una burbuja impulsada por la inteligencia artificial, muchos inversores se sienten atrapados entre los optimistas, que afirman que las altas valoraciones de las acciones tienen sentido porque la IA es la mayor revolución tecnológica de la historia, y los pesimistas, que afirman que esta vez no es diferente y que las burbujas acaban estallando. La trampa se agrava por la falta de opciones, ya que el oro, los bonos y otros activos refugio también parecen caros.

Pero existe una oportunidad única en una generación en los mercados globales que podría generar fuertes rentabilidades independientemente de cómo evolucione la fiebre de la IA. La oportunidad se encuentra en las acciones de calidad, sobre todo en aquellas que cotizan a precios relativamente bajos. Según los índices MSCI, las acciones de “calidad” se caracterizan por una alta rentabilidad sobre el capital, un crecimiento estable de las ganancias y bajos niveles de deuda.

A nivel global, solo una de cada cinco acciones cumple los requisitos y durante las últimas tres décadas han superado constantemente al mercado en su conjunto y a otras estrategias de inversión como las de crecimiento o valor. Por esa razón, las acciones de calidad suelen tener una valoración elevada. Pero ese no es el caso hoy en día.

La calidad acaba de sufrir una de sus peores caídas relativas en los mercados desarrollados y se ha situado casi 10 puntos porcentuales por debajo del mercado en general durante el último año. Y en los mercados emergentes , las acciones de calidad registraron la peor caída relativa de la historia, quedando 17 puntos porcentuales por debajo del índice general durante el último año.

Así pues, mientras la media bursátil mundial, dominada por EE.UU., es cara y cotiza muy por encima de su tendencia histórica, los segmentos de calidad de esos mercados cotizan por debajo de la tendencia . Normalmente, las acciones de calidad han obtenido sus mejores rendimientos después de períodos similares (aunque poco frecuentes) de bajo rendimiento, razón por la cual este momento parece tan oportuno.

Curiosamente, la calidad ha tenido un rendimiento inferior a pesar de la importante exposición a las grandes tecnológicas . De las siete magníficas empresas que impulsan el despliegue de la IA, cinco superan las pruebas de “calidad”. La presencia de nombres como Alphabet y Microsoft no impidió que las acciones de calidad se quedaran atrás, ya que no incluían ninguna de las acciones de baja calidad que han registrado importantes repuntes por la especulación impulsada por la liquidez.

Normalmente, estas acciones de baja calidad están muy endeudadas, son poco rentables y volátiles , y últimamente se han disparado, impulsadas por los pequeños inversores y las grandes esperanzas depositadas en la IA. Este año, la rentabilidad de las acciones estadounidenses de alta calidad es menos de una séptima parte de la de las “tecnologías poco rentables”, que subió un 70%. Presas del fervor especulativo, los inversores también ignoraron muchos sectores y países con una gran cantidad de acciones de calidad, como, por ejemplo, la salud y los productos básicos de consumo en los mercados desarrollados.

Abrumados por la sensación de que todo, desde las acciones hasta el oro, parece caro, algunos inversores a largo plazo se están retirando de los mercados , alegando que las recientes fluctuaciones de precios son peligrosamente “irracionales”.

Otros están adoptando actitudes defensivas manteniendo una gran cantidad de efectivo, a pesar de que esto genera una baja rentabilidad una vez descontada la inflación. Sin embargo, existe una manera de generar rentabilidades decentes en este entorno: comprar acciones de calidad . Una forma de hacerlo es a través de ETFs con etiqueta de calidad, que cotizan en diversas bolsas.

Sin embargo, la mejor opción en este momento sería una cartera de calidad, eliminando las acciones más sobrevaloradas. Para encontrar estas potenciales joyas, clasifiqué empresas en EE.UU., en otros mercados desarrollados y en mercados emergentes según su “calidad”, refinando el estándar MSCI al reforzar los indicadores de beneficios y añadiendo uno para el crecimiento de las ganancias. Filtré las empresas pequeñas, ilíquidas, sujetas a fluctuaciones volátiles de precios o prácticas que generan señales de alerta , como paquetes de compensación de acciones demasiado generosos.

Por último, seleccioné el valor en función del rendimiento del flujo de caja libre y la relación precio/beneficios futuros, lo que excluyó a la mayoría de las grandes tecnológicas con una alta valoración.

El resultado es una lista de alrededor de 400 acciones de alta calidad que cotizan a valoraciones atractivas, incluyendo casi 140 en EE.UU. y algo más de 40 empresas chinas que cotizan en Hong Kong. También se pueden encontrar grupos de estas acciones en Reino Unido, Brasil e India. Por sector, más del 20% de esta clase infravalorada y de alta calidad corresponde al sector industrial, seguido del financiero y el consumo discreciona l.

Si nos centramos en las acciones más importantes, con una capitalización bursátil superior a los u$s 10.000 millones, encontramos muchas empresas muy conocidas. Entre las 30 principales de cada categoría (EE.UU., otros mercados desarrollados y mercados emergentes) se encuentran Lockheed Martin y CVS Health, Tesco y AstraZeneca, y FirstRand y Lenovo. (Estos resultados se ofrecen como representativos, no como acciones que poseo, gestiono ni recomiendo).

De media, las empresas que figuran en mi lista de las 30 principales tienen una rentabilidad sobre el capital (ROE) del 19% , en comparación con el 11% general. Generan un gran flujo de caja y una rentabilidad por dividendo aproximadamente el doble que la del índice y una menor volatilidad. Como grupo, no han tenido precios más atractivos desde principios de la década de 2000. Actualmente, cotizan con un descuento del 30% respecto al mercado, una diferencia que no se observó desde el final de la burbuja puntocom.

A partir de estos mínimos de valoración, y utilizando métodos estándar para estimar la rentabilidad futura, cabe esperar que esta clase de calidad genere una rentabilidad anual absoluta cercana al 15% durante los próximos tres años. Eso está muy por encima de los retornos previstos para otras clases de activos y, quizás lo más importante, no es necesario pensar en si la fiebre de la IA terminará y cuándo.