El veterano político de ultraderecha José Antonio Kast es el favorito para ganar la presidencia de Chile después de que el 70% de los votantes apoyara a candidatos de derecha en una elección de primera vuelta, enviándolo a un balotaje el próximo mes contra una rival comunista.

Con el 96% de los votos escrutados, Kast, fundador del ultraconservador Partido Republicano, obtuvo el 24% de los sufragios, según el servicio electoral de Chile. Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista de Chile y representante de la coalición gobernante de izquierda, obtuvo el 26,8% de los votos.

Los encuestadores dicen que será mucho más fácil para Kast que para Jara captar aproximadamente el 45% de los votos obtenidos por otros tres candidatos de la oposición , lo que le da una clara ventaja en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“ Chile realmente ha despertado ”, dijo Kast a sus seguidores tras conocerse el resultado. “ Millones de chilenos han elegido abrazar un proyecto que se opone a este gobierno fracasado ”.

Una victoria de Kast marcaría un cambio brusco de rumbo para Chile, seis años después de que las protestas masivas por servicios públicos inadecuados y altos costos de vida impulsaran la elección del actual presidente izquierdista, Gabriel Boric, quien está constitucionalmente impedido de buscar un segundo mandato consecutivo.

Los esfuerzos de Boric por impulsar reformas sociales para combatir la desigualdad han quedado opacados por una ola sin precedentes de crimen organizado, mientras bandas de Venezuela y otros países llegaron a Chile en los últimos años. Los encuestadores dicen que el crimen y la inmigración —que se han disparado durante el colapso económico de Venezuela— fueron las principales preocupaciones de los votantes.

El desempeño de Jara, quien fue ministra de Trabajo de Boric y ganó una primaria en junio para convertirse en la única representante de la izquierda, fue peor de lo esperado y hará “casi imposible” que alcance a Kast, dijo Robert Funk, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad de Chile. “ La derecha ha tenido un desempeño históricamente bueno”, añadió. “Está bastante claro lo que va a ocurrir ”.

La coalición tradicional de centroderecha, Chile Vamos, cayó al quinto lugar, con su candidata Evelyn Matthei obteniendo el 12,7%. Matthei comprometió su apoyo a Kast.

Kast ha prometido tomar medidas rápidas contra el crimen y la migración ilegal creando nuevas cárceles de máxima seguridad, aumentando las penas para delitos vinculados a pandillas y deportando a migrantes indocumentados. También se comprometió a recortar u$s 6.000 millones en gasto público en 18 meses, algo que muchos economistas han criticado como poco realista.

El balotaje del próximo mes será la elección más polarizada en 35 años de democracia en Chile, aunque tanto Jara como Kast han moderado sus posiciones para captar a los votantes de centro.

Kast, católico devoto y padre de nueve hijos, ha minimizado los valores familiares conservadores que fueron parte central de sus dos campañas presidenciales anteriores , incluida su oposición a la legalización parcial del aborto en Chile. También ha evitado hablar de su apoyo al exdictador Augusto Pinochet.

Jara, miembro del Partido Comunista desde los 14 años, ha prometido mantener el equilibrio fiscal, al tiempo que introduce un “ingreso vital” mensual de u$s 810 , aumentando los ingresos mediante subsidios y transferencias directas del Estado. Su principal promesa en materia de seguridad es un plan para debilitar a las bandas criminales mediante el combate al lavado de dinero.

“ Casi la mitad de los chilenos no votó por mí ni por Kast, y desde mañana saldremos a hablarles y escucharles con atención ”, dijo Jara a sus simpatizantes tras conocerse el resultado.

Los candidatos antisistema tuvieron buen rendimiento en medio de la frustración por el fracaso de los partidos tradicionales para frenar la crisis de seguridad y resolver problemas de larga data relacionados con el costo de vida, dijeron analistas.

Franco Parisi, un empresario populista de derecha, quedó tercero con un inesperado 19,6% de los votos, mientras Johannes Kaiser, congresista libertario y ex personalidad de YouTube, obtuvo el 13,9%.

Un nuevo sistema de voto obligatorio aumentó la participación, con más de 13 millones de votos emitidos , comparados con 7,1 millones en la primera vuelta de 2021.

Los primeros recuentos de las elecciones legislativas, en las que estaban en juego todos los escaños de la Cámara Baja y la mitad del Senado, sugerían que la derecha tendría mayoría en ambas cámaras.

“ El problema para Kast será que el bloque de derecha en el Congreso está compuesto por tres coaliciones, algunas moderadas, otras populistas, otras de derecha dura, con diferentes ideas sobre cómo la derecha debería usar esa mayoría ”, dijo Patricio Navia, analista político chileno.