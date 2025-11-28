¿Cómo se dice “Taco” —como en “Trump Always Chickens Out” (“Trump siempre se acobarda”)— en portugués? Es una pregunta que algunos brasileños podrían hacerse ahora, con una sonrisa.

Hace cuatro meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles adicionales del 40% sobre las importaciones brasileñas (creando gravámenes totales del 50%), porque estaba furioso por la investigación judicial del país contra Jair Bolsonaro, su expresidente, y por el endurecimiento de las medidas contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

Pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con desafío al acoso —impulsando su popularidad interna— y defendió a los tribunales. Un juez brasileño ahora ha enviado a Bolsonaro a la cárcel .

¿Y esos aranceles? La semana pasada, Trump declaró que “ciertas importaciones agrícolas de Brasil ya no deberían estar sujetas al recargo adicional [del 40%]”. En lenguaje simple: Lula ganó.

Hay al menos tres lecciones aquí. La primera es que la Casa Blanca parece estar cada vez más nerviosa por las presiones del costo de vida. No es de extrañar: encuestas recientes muestran que la confianza del consumidor está cayendo al mismo tiempo que la aprobación de Trump. Su equipo está buscando desesperadamente formas de reducir los precios de los alimentos —y eliminar aranceles agrícolas es un movimiento obvio.

La segunda lección es que los matones suelen responder a la fuerza. Sí, la adulación servil a veces también funciona ; Suiza redujo sus propios aranceles enviando ejecutivos cargados de regalos y sumamente serviles para reunirse con Trump. Pero China ha seguido un camino de beligerancia con resultados notables. Y la resistencia de Brasil sugiere que otros están aprendiendo de Beijing. Si no otra cosa, esto sugiere que cualquiera que trate con Trump debería empezar por evaluar cómo explotar sus puntos débiles.

Tercero: conviene distinguir entre tácticas y objetivos al observar a la Casa Blanca. Puede que no suene obvio, dado que Trump a menudo parece carecer por completo de una estrategia clara. De hecho, su postura sobre Brasil, Ucrania y el caso Jeffrey Epstein —por nombrar solo algunos asuntos— ha sido tan caprichosa que la imprevisibilidad es, posiblemente, el único rasgo predecible.

Y —como era de esperar— muchos críticos interpretan este capricho político como un signo de incompetencia grave o trastornos de personalidad , o ambas cosas; como un rey de la era Tudor, los caprichos narcisistas de Trump parecen impulsar su “corte”.

Pero creo que un marco más útil es tomar prestado el consejo que se les da a los nuevos reclutas en algunos bancos de inversión de EE.UU.: intentar identificar en cualquier acción una jerarquía de “objetivos”, “estrategias” y “tácticas”.

Porque, aunque Trump no opera con metas de política claramente articuladas del tipo que reconocería un banquero, sin duda está impulsado por fuertes instintos. Más notablemente, su lema “Make America Great Again” refleja un deseo constante de lograr una dominación económica y política extrema, tanto para el país como para su círculo interno. (Como corresponde a un cuasi-rey, estos dos aspectos a menudo parecen entrelazados).

Además, estos instintos están siendo convertidos en estrategias por asesores. Estas pueden ser contradictorias, en parte por las luchas internas entre facciones de la Casa Blanca. Sin embargo, su leitmotiv es una política “geoeconómica”, es decir, un deseo de usar políticas económicas para reforzar el poder hegemónico , de una manera que rechaza tanto el pensamiento neoliberal de finales del siglo XX como el enfoque colaborativo de posguerra de Bretton Woods.

Y esta estrategia no solo utiliza redes para luchar por la dominación, como han observado los politólogos Grégoire Mallard y Jin Sun, sino que también mezcla economía, política, cultura, tecnología, cuestiones militares y agravios personales. De ahí el intento de Trump de usar aranceles para obligar a Brasil a liberar a Bolsonaro, o la amenaza de su aliado de imponer aranceles a Noruega después de que su fondo soberano se deshiciera de acciones de Caterpillar.

Debajo de esto, también hay tácticas. Estas hacen eco del modus operandi que Trump usaba para cerrar acuerdos en los negocios: acoso, amenazas, melodrama, giros bruscos de política, favoritismos y anuncios que “inundan la zona”, como citó su exestratega Steve Bannon.

Esas tácticas agresivas captan atención; de hecho, están diseñadas para eso. Pero llamativas o no, no deben confundirse con objetivos o estrategias. El objetivo es ganar ventaja contra rivales en un mundo transaccional.

Estas herramientas no siempre funcionan. De ahí el comentario de “Taco”, que surgió porque Trump a menudo ha diluido sus amenazas arancelarias. Pero es precisamente porque estos movimientos melodramáticos suelen ser tácticas —no objetivos ideológicos profundamente arraigados— que la Casa Blanca se siente capaz de cambiar de rumbo sin sonrojarse, descartando acciones si fracasan o si surgen prioridades mayores . Por eso los aranceles contra Brasil desaparecieron de repente la semana pasada, y por eso Trump acaba de abrazar a Zohran Mamdani, el recién electo alcalde de Nueva York, después de atacarlo ferozmente.

Por supuesto, algunos observadores pueden descartar este análisis como simple “sane washing”, un esfuerzo para hacer que el equipo de la Casa Blanca parezca más lógico de lo que realmente es. Está bien; no negaría el carácter caprichoso de Trump.

Pero el punto clave es este: incluso si uno se burla de Trump, conviene separar la señal del ruido. En ese sentido, el triunfo de Lula ha enviado señales claramente alentadoras para los europeos y otros. Los reyes rara vez son tan todopoderosos como parecen.