Estados Unidos retiró casi U$S 900 millones de sus reservas en el Fondo Monetario Internacional al tiempo que Argentina recibió una cantidad equivalente antes de un pago de deuda crucial, en lo que los analistas atribuyen a un esfuerzo de Washington por respaldar al gobierno de Milei. Los “derechos especiales de giro” (DEG) de EE.UU. en el FMI, fondos que pueden utilizarse para pagar deuda o canjearse por dólares, euros y otras moneda, disminuyeron en U$S 870 millones el mes pasado, según cálculos del Financial Times. La cuenta de DEG de Argentina aumentó en el mismo monto durante ese período, justo antes de que el país tuviera que abonar U$S 840 millones al FMI el 1º de noviembre. Las transacciones se producen mientras EE.UU. viene apoyando a Argentina con un acuerdo de canje de divisas por U$S 20.000 millones y una intervención en los mercados para estabilizar el peso. El programa de la administración Trump, que comenzó antes de las elecciones argentinas de octubre, ha generado críticas en Estados Unidos por poner en riesgo fondos de los contribuyentes. Los productores estadounidenses de soja, golpeados por la caída de la demanda china debido a los aranceles de Donald Trump, también han manifestado su oposición a sostener a otro gran exportador del cultivo. El Departamento del Tesoro de EE.UU. declinó hacer comentarios sobre las operaciones con DEG. El Ministerio de Economía argentino no respondió a las consultas, y el Banco Central también evitó pronunciarse. Los mecanismos detrás del acuerdo de swap de U$S 20.000 millones, diseñado para darle a Buenos Aires acceso a dólares, no fueron revelados. Analistas sugieren que Washington podría haber transferido los DEG a Argentina como parte de ese esquema. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el martes que “pusimos a disposición una línea de crédito; se utilizó una pequeña parte y obtuvimos ganancias con ella”. El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier en Buenos Aires, estimó, a partir de cambios en el balance del Banco Central, que se habían utilizado U$S 2.700 millones de esa línea de swap, parte de los cuales habría servido para realizar el pago al FMI, aunque remarcó que las autoridades argentinas no brindaron información sobre las operaciones. La falta de transparencia en el acuerdo entre EE.UU. y Argentina ha generado preocupación entre algunos analistas. “Es una operación enorme y arriesgada”, advirtió Mark Sobel, exfuncionario del Tesoro de EE. UU. y actual presidente del think tank OMFIF. “Por ahora sabemos muy poco al respecto”. Sobel añadió que sería “extremadamente inusual que Estados Unidos vendiera sus DEG a otro país”. En total, EE.UU. poseía unos 127.000 millones de DEG en octubre. Sus tenencias cayeron ese mes en 640,8 millones, mientras que las de Argentina aumentaron exactamente en el mismo monto, cuando antes eran de menos de 30 millones de DEG, según datos del fondo. El Tesoro estadounidense puede convertir los DEG en dólares mediante un intercambio con la Reserva Federal, aunque, según los datos del organismo, esa facilidad no se utilizó en octubre, lo que indica que los DEG no se transformaron en dólares. Las reservas de divisas de Argentina siguen siendo críticamente bajas, incluso después de que el FMI desembolsara U$S 15.000 millones de un nuevo rescate por U$S 20.000 millones a comienzos de este año, y enfrentarán una mayor presión en los próximos meses por los pagos pendientes con el Fondo y la deuda del sector privado.