El acto oficial de transmisión del mando presidencial de la República de Chile se celebró en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. El presidente Orsi estuvo acompañado por el canciller Mario Lubetkin. En la ocasión, luego de la lectura del acta que proclamó al nuevo jefe de Estado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, le tomó juramente al presidente electo. Acto seguido, el mandatario saliente, Gabriel Boric, le entregó la banda presidencial a Núñez Urrutia, quien fue la encargada de investir a José Antonio Kast. Finalmente, Boric le colocó la piocha de O’Higgins, símbolo del mando en ese país y luego firmaron el acta de traspaso del mando. De esta forma, Kast se convirtió en el 35° presidente de Chile, al asumir el Ejecutivo hasta el 11 de marzo de 2030. Al finalizar la ceremonia, el presidente Orsi saludó al flamante jefe de Estado, a la primera dama María Pía Adriasola, y a la presidenta del Senado. Más temprano, a su arribo al Congreso, Orsi intercambió un saludo con Boric, con quien había mantenido un intercambio protocolar en la noche del martes 10 de marzo, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, sede de la Presidencia de esa nación. En el marco de la toma de posesión presidencial en Chile, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, mantuvo un breve encuentro con el presidente Orsi, y Lubetkin, donde el representante ucraniano extendió la invitación para que Orsi visite Ucrania. Según informó el jerarca a través de su cuenta oficial de X, la conversación se centró en la situación actual en Ucrania, los esfuerzos de paz y las perspectivas para fortalecer la asociación bilateral entre ambas naciones. El ministro expresó el interés de su país en promover el diálogo y el intercambio de visitas diplomáticas y agradeció el respaldo de Uruguay a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como el apoyo a los principios fundamentales del derecho internacional.