Venezuela revocó los derechos de operación de seis grandes aerolíneas, incluidas Iberia y Turkish Airlines, después de que acataran las advertencias occidentales y suspendieran rutas tras un despliegue militar de fuerzas estadounidenses en la región.

La autoridad de aviación civil de Venezuela también revocó los derechos de Latam, TAP, Avianca y Gol, acusando a las compañías de participar en “actos de terrorismo de Estado promovidos por EE.UU.” en una publicación en redes sociales el jueves.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) advirtió la semana pasada a las aerolíneas sobre posibles peligros al volar en el espacio aéreo venezolano, citando el “empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar”.

Otros reguladores nacionales de aviación también han emitido advertencias tras un gran despliegue naval estadounidense en el Caribe que, según el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, es un pretexto para derrocarlo.

Iberia, propiedad del grupo británico International Airlines Group, dijo el jueves que “no puede operar en zonas donde existe un alto riesgo de seguridad” . Esta es la situación actual en Venezuela, donde Aesa, la autoridad aeronáutica española, recomienda no volar en este momento.

“La compañía confía en que, una vez que se restablezca la calma en la zona, también se puedan reanudar las operaciones normales ”.

El despliegue estadounidense —que incluye el portaaviones más avanzado del mundo, más de 14.000 efectivos, una docena de buques de guerra y un submarino nuclear de ataque rápido— ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, matando a más de 83 personas. El presidente Donald Trump ha sido ambiguo sobre los verdaderos objetivos de la misión.

“ Podemos hacer las cosas por las buenas, está bien, y si tenemos que hacerlas por las malas, también está bien ”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el martes. “No voy a decirles cuál es el objetivo”.

Maduro, un socialista revolucionario que está en el poder desde 2013, es acusado por Washington de dirigir el Cartel de los Soles, un presunto cartel de narcotráfico controlado por las élites políticas y militares de Venezuela, que el lunes fue designado por EE.UU. como organización terrorista extranjera . La recompensa del Departamento de Justicia de EE.UU. por información que lleve a la captura de Maduro asciende a u$s 50 millones.

El martes, Maduro reunió a simpatizantes en Caracas, describiendo las tensiones con EE.UU. como “decisivas para la existencia de la república”. “ Si la patria lo necesita, daremos la vida ”, dijo.

El miércoles, durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth, la República Dominicana autorizó a Washington a operar en áreas restringidas dentro de su Base Aérea de San Isidro y del aeropuerto Las Américas, a las afueras de Santo Domingo, la capital.

“Estamos mortalmente serios con esta misión”, dijo Hegseth, hablando junto al presidente dominicano Luis Abinader, y agregó que Washington espera “ampliar [el modelo] con otros países que quieran asociarse con nosotros” en la lucha contra el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses también realizaron este mes ejercicios en Trinidad y Tobago, cuya costa, en su punto más cercano, está a solo unos pocos kilómetros de Venezuela.

La prohibición de vuelos del jueves deja a Venezuela, que desde hace tiempo está bajo sanciones de EE.UU., aún más aislada, con solo un puñado de aerolíneas que operan algunas rutas hacia Cuba, Colombia, Panamá, Curazao y Bolivia.

La aerolínea portuguesa TAP dijo que “ha estado volando a Venezuela durante casi 50 años y quiere seguir sirviendo a la comunidad y la diáspora venezolana en esa región”, pero no puede hacerlo debido a “la falta de condiciones de seguridad impuestas tanto por sus regulaciones internas” como por las autoridades brasileñas .

Avianca, la aerolínea de bandera de Colombia y parte del holding Abra, constituido en el Reino Unido, pidió a las autoridades de aviación que “aclaren rápidamente” sus recomendaciones .