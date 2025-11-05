El presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a los ataques de EE.UU. contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, ampliando la represión estatal, intensificando los arrestos de disidentes y desplegando grupos paramilitares en zonas pobres. En los dos meses desde que Estados Unidos envió ocho buques de guerra y miles de soldados al Caribe sur, el presidente Donald Trump afirmó haber rechazado las ofertas de concesión de Maduro. Sospechando que Trump busca su destitución, el mandatario venezolano recurrió a los mecanismos de represión interna que lo han mantenido en el poder. Los paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos fueron enviados a barrios pobres de Caracas para sofocar cualquier disidencia en antiguos bastiones chavistas. “Ellos observan todo y, si ven a alguien desconocido en la comunidad, lo detienen y le hacen preguntas”, relató un habitante del 23 de Enero, una zona deteriorada que alguna vez apoyó al gobierno revolucionario socialista. Según organizaciones de derechos humanos, cada 15 horas es arrestado un presunto disidente, frente a una media anterior de 40 horas antes del despliegue. El número de presos políticos subió esta semana a 875 desde 816 a fines de agosto, de acuerdo con el observatorio Foro Penal, con algunos liberados y otros capturados. Maduro incluso ha insinuado declarar el estado de emergencia, sin dar detalles. “Bajo la bandera de ‘defender la soberanía’, Maduro ha dado nuevo impulso a la total militarización del país”, señaló Óscar Murillo, coordinador de la organización Provea. “Ha intensificado la represión, la persecución del disenso político y perfeccionado sus mecanismos de control social”. Los colectivos constituyen un pilar clave del aparato de seguridad que sostiene a Maduro desde la muerte por cáncer de su mentor, Hugo Chávez. Armados con pistolas y garrotes, revisan los teléfonos de los residentes en busca de pruebas incriminatorias y entregan órdenes de desalojo a quienes consideran desleales. “Por las noches, los miembros de los colectivos patrullan a veces los techos con sus armas, vigilando”, dijo el vecino. “Lo mejor es no hablar de política, seguir trabajando y no dar motivos de sospecha”. Willy Carmona, un desempleado de 50 años, afirmó que aunque solo uno de sus vecinos apoya al régimen, esa persona decide a quién entrega alimentos y gas de cocina. “Las paredes oyen, así que es mejor no decir nada contra el gobierno”, comentó. Maduro, a quien EE.UU. ha designado como narcotraficante, también instó a los ciudadanos a usar una aplicación móvil para denunciar a vecinos sospechosos de “alterar el orden interno”. “Es una idea maravillosa”, dijo el mes pasado sobre la app, que funciona desde las elecciones del año pasado. “Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades de milicia comunal, la Milicia Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, señaló que el gobierno ofrece dinero a cambio de información sobre supuestos desleales. “Si alguna vez fuiste crítico del gobierno y ahora quieres recuperar su confianza, una manera de hacerlo es aportando datos sobre otros”, dijo. “Este es un momento de incertidumbre para todos”. Al menos 66 personas han muerto en 16 ataques de EE. UU., según Reuters. Expertos militares advierten que el uso prolongado de las fuerzas armadas en tareas de represión interna representa una vulnerabilidad en cualquier conflicto con Estados Unidos. La campaña de Maduro para reclutar milicias voluntarias ha generado poco entusiasmo: empleados públicos obligados a inscribirse aseguraron al Financial Times que no lucharían por él. El mes pasado, Trump amenazó con ataques terrestres, aunque esta semana evitó confirmar si ese es su plan. El principal portaaviones estadounidense, el USS Gerald R. Ford, navega desde el Mediterráneo con 4.500 tropas para unirse a la flota, y Trump autorizó a la CIA a operar de manera encubierta dentro de Venezuela. Maduro, un exchofer de autobús y sindicalista formado en Cuba, se adjudicó un tercer mandato en unas elecciones que observadores internacionales calificaron de fraudulentas. Un conteo opositor de las papeletas mostró que su rival, Edmundo González, obtuvo más del 80% de los votos, cifra verificada por monitores independientes. González, hoy exiliado en España, se postuló después de que la principal líder opositora, María Corina Machado, fuera inhabilitada. El mes pasado, Machado —que vive oculta en Venezuela— fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.