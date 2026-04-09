Robert De Niro impulsa uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del Caribe. Se trata de un desarrollo de 162 hectáreas con más de tres kilómetros de costa virgen en la playa Princesa Diana, en Barbuda, isla de las Antillas Menores. Este megaproyecto combina hotelería de lujo, 17 villas independientes y 25 residencias privadas, todo diseñado con baja densidad para preservar el entorno natural y ofrecer máxima privacidad. El complejo, liderado por el actor junto al grupo inversor The Beach Club y la cadena Nobu, incluye el Nobu Beach Inn, que contará con 17 villas independientes y un total de 36 habitaciones. Además, se construirán 25 residencias privadas con acceso directo al mar, cada una de hasta 557 metros cuadrados. El proyecto también contempla 23 complejos individuales y siete quintas, todos con salida a la playa. Para quienes buscan aún más exclusividad, el desarrollo ofrece terrenos en The Beach Club Villas (lotes de una hectárea desde USD 7 millones) y The Beach Club Estates (lotes de seis hectáreas desde USD 15 millones). Las unidades residenciales tienen un valor aproximado de USD 12 millones. Todo el conjunto se integra en un entorno de baja densidad que respeta las regulaciones locales para evitar la saturación costera. El proyecto destaca por su enfoque sustentable y su compromiso con la preservación ambiental. Cuenta con club de playa, áreas de fitness, espacios de bienestar, piscina, cabañas, restaurante, bar y servicios gestionados por la marca Nobu. La casa club será exclusiva para propietarios y estará orientada a la salud y el esparcimiento. Además, las residencias podrán integrarse a un sistema de alquiler administrado, permitiendo a los dueños generar ingresos cuando no las utilicen. Katy Horne, directora general de The Beach Club, explicó: “La idea es mantener un ambiente discreto, privado y relajado, tal como lo caracteriza la isla”. Por su parte, Andrew Robson, director de ventas, resaltó el creciente interés: “La gente puede volar y experimentar la isla de primera mano durante un día con amigos, mucho más fácilmente que en el pasado”. La apertura del Nobu Beach Inn está prevista para 2027, junto con la finalización de las nuevas residencias. El desarrollo se beneficia del nuevo Aeropuerto Internacional Burton-Nibbs (inaugurado en 2024), que permite llegar en solo 90 minutos desde Antigua mediante vuelos comerciales, privados o helicópteros. Con este megaproyecto, el actor de El Padrino y Taxi Driver busca cambiar el paradigma turístico del Caribe. En lugar de destinos saturados, Barbuda se posiciona como un refugio de lujo discreto, tranquilidad y contacto con la naturaleza.