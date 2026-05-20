Royal Caribbean buscaba construir un parque parecido al de Coco Cay en Bahamas en Quintana Roo.

Las acciones de Royal Caribbean Group cayeron hasta 4.62% este martes, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anticipara que rechazará el megaproyecto turístico Perfect Day Mexico en Mahahual, Quintana Roo.

Los títulos de la compañía descendían a u$s235.78 por unidad (Ciudad de México 7:55 horas), en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) tras los comentarios de la titular de Semarnat, Alicia Bárcena.

“No se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean”, dijo la funcionaria durante una conferencia de prensa el 19 de mayo. “Sabemos que la empresa está buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.

El anuncio representa un revés para los planes de expansión de la empresa estadounidense en México, donde buscaba desarrollar un complejo turístico enfocado en pasajeros de cruceros en la costa sur de Quintana Roo.

La decisión llega después de meses de críticas por parte de habitantes de Mahahual y organizaciones ambientalistas, además de una revisión solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, Royal Caribbean no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de Semarnat.

El posicionamiento de la dependencia también contrasta con declaraciones previas de la propia autoridad ambiental. Apenas una semana antes, Semarnat había señalado que el proyecto aún no ingresaba formalmente a evaluación.

El desarrollo contemplaba una inversión inicial cercana a u$s600 millones, según anunció en octubre de 2024 la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Medios locales estimaron posteriormente que el monto total podría superar los US$1,000 millones.

Pese a la creciente oposición, directivos de Royal Caribbean reiteraron recientemente ante analistas que el proyecto seguía avanzando conforme al calendario previsto. La compañía esperaba abrir Perfect Day Mexico hacia finales de 2027 e iniciar operaciones en 2028.

“Estamos avanzando activamente en Perfect Day Mexico y Costa Maya”, dijo Jason Liberty, presidente ejecutivo de Royal Caribbean Group, durante una llamada con inversionistas el pasado 30 de abril. “Estas iniciativas están diferenciando nuestras experiencias y contribuyendo significativamente al crecimiento”.

En paralelo, las acciones de Grupo Aeroportuario del Sureste, operador de los aeropuertos de Cancún y Cozumel, retrocedían 0.04%. Analistas consideran que ASUR podría haber sido uno de los beneficiarios indirectos del aumento de tráfico turístico asociado al proyecto.