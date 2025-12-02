La revolución no será televisada; llegará a través de un meme. Pronto sabremos si Donald Trump decide derrocar al régimen de Venezuela. La obsesión aparentemente aleatoria de Trump con el país es una destilación de su política exterior. La tiene en la mira por razones internas de Estados Unidos, construye su caso a través de las redes sociales y desprecia la ley y la ética. Dado que Venezuela está en el patio trasero de Estados Unidos, un cambio de régimen conllevaría pocos riesgos de escalada global.

La pregunta es si podrá lograr el cambio de régimen sin poner tropas estadounidenses sobre el terreno. El despliegue de aproximadamente 15.000 militares estadounidenses que Trump puso al alcance de Venezuela es una medida de su ambivalencia. Por un factor de al menos 10, la presencia estadounidense es demasiado grande incluso para una operación antidrogas intensificada. Por eso ni siquiera los barcos de pesca están seguros. Sin embargo, el despliegue de EE.UU. es demasiado pequeño para una invasión terrestre. Esto coloca a Trump en una tierra de nadie entre el exceso y la falta de preparación.

Pronto sabremos si Donald Trump decide derrocar al régimen de Venezuela. Foto: EFE. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

Su esperanza parece ser, por lo tanto, destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante la intimidación. Que las maniobras de Trump sean performativas no las hace menos reales. El fin de semana pasado anunció una zona de exclusión aérea. Sin embargo, lo hizo en las redes sociales en lugar de a través del Pentágono. Aunque sería un avión valiente el que se adentrara en el espacio aéreo venezolano, el edicto de Trump no tiene fuerza operativa. “No le den demasiada importancia”, dijo al día siguiente . Naturalmente, los pilotos sí se la están dando. El espacio aéreo venezolano se ha quedado en silencio.

En apariencia, un cambio de régimen de Trump no se apartaría de la tradición estadounidense. Aunque los recuentos son discutibles, Estados Unidos probablemente ha derrocado a más regímenes extranjeros que cualquier otra potencia en la historia. La mayor parte ha sido en el hemisferio occidental, principalmente en Centroamérica. Washington tradicionalmente ha hecho esto organizando golpes de Estado. La invasión terrestre a gran escala es rara. El fiasco de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 mostró los peligros de contar con apoyo local. La invasión de Panamá de 1989-90 para derrocar al capo de la droga Manuel Noriega se ejecutó rápidamente. Sin embargo, Panamá es diminuto y las tropas estadounidenses ya estaban estacionadas allí. Con 30 millones de personas y un interior selvático, Venezuela sería una perspectiva mucho más difícil.

Sin embargo, Trump se está bloqueando sus salidas. Si de alguna manera convence a Maduro de que se vaya (un gran soborno, un exilio cómodo e inmunidad legal para él y sus secuaces podrían funcionar), Venezuela aún podría convertirse en un éxito de Trump. Eso es poco probable, pero no se puede descartar. Sin embargo, si el líder de Venezuela se mantiene firme, a Trump le resultará muy difícil dar marcha atrás. Su instinto de ordenar una operación militar estadounidense a bajo costo está ampliamente a la vista.

Por lo tanto, los riesgos de un error épico están creciendo. El “secretario de guerra” rebautizado de Trump, Pete Hegseth, está ocupado eliminando las barreras de prudencia del Pentágono. La mayor parte de la atención se ha centrado en la supuesta orden de Hegseth de “matar a todos” en el primero de su serie de ataques contra presuntos buques venezolanos de contrabando de drogas . Pero casi ningún soldado estadounidense, y mucho menos un líder civil, ha sido procesado alguna vez por crímenes de guerra. Incluso el oficial que dirigió el tiroteo de cientos de civiles vietnamitas en My Lai en 1968 se salió con solo tres años de arresto domiciliario.

La campaña de Hegseth para vaporizar pequeñas embarcaciones sin proporcionar pruebas claras de que sus ocupantes sean “narcoterroristas”, y mucho menos combatientes legítimos, es ilegal según la mayoría de los recuentos. Pero es casi seguro que se saldrá con la suya. Más grave es su efecto corrosivo sobre la profesionalidad militar estadounidense. Hegseth ha construido su carrera y llamó la atención de Trump quejándose de las restricciones “woke” a las reglas de combate . Incluso dio una conferencia a los 800 líderes militares principales de Estados Unidos sobre cómo ser más masculinos.

Habiendo reemplazado a dos de los jefes de servicio de EE.UU. y al presidente y vicepresidente del estado mayor conjunto, Trump y Hegseth han dispuesto la lealtad en la cima del Pentágono. Aquellos que expresan dudas son en gran medida marginados o se jubilan. Los asesores legales han sido purgados. El desprecio mostrado por la diversidad que tanto le costó conseguir al ejército estadounidense ha sacudido aún más la moral. Un esprit de corps que ha tardado décadas en construirse está siendo destruido en poco tiempo. El despido de Hegseth no desharía eso .