En esta noticia Royal Caribbean espera apertura en 2027

Las acciones de Royal Caribbean Group acumulan una caída de casi 10% en la Bolsa de Nueva York, en medio de una creciente presión ambiental y política sobre Perfect Day Mexico, el megaproyecto turístico que la compañía planea desarrollar en la selva Maya.

La caída, que coincide con el aumento de protestas impulsadas por Greenpeace y colectivos ambientalistas en redes sociales, representan una pérdida de u$s7,136 millones en capitalización bursátil para la empresa, según estimaciones de El Cronista.

Las pérdidas también se profundizaron luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara una revisión ambiental del proyecto.

Esta semana, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a analizar el impacto ecológico del desarrollo. Tras sus declaraciones, las acciones de la compañía retrocedieron 3%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el equilibrio ecológico de esa zona”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina. “Semarnat está haciendo un análisis muy detallado”.

La presidenta adelantó que el gobierno no otorgará permisos si el proyecto compromete el ecosistema de la región.

Royal Caribbean busca construir en Mahahual un parque acuático inspirado en su complejo Perfect Day at CocoCay, en Bahamas, desarrollado sobre unas 107 hectáreas e integrado por toboganes, atracciones y experiencias turísticas de gran escala.

En octubre de 2024, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció una inversión inicial de US$600 millones por parte de la empresa para impulsar el desarrollo turístico de Mahahual. Sin embargo, medios locales estiman que el proyecto total podría superar los US$1,000 millones.

El desarrollo enfrenta una creciente oposición de grupos ambientalistas, que advierten sobre un posible daño irreversible al ecosistema costero y a la actividad pesquera de una comunidad de alrededor de 3,000 habitantes. Las protestas han intensificado la presión pública para frenar el proyecto.

Royal Caribbean espera apertura en 2027

Pese a ello, la compañía reiteró recientemente que mantiene el calendario de ejecución. El pasado 30 de abril, directivos señalaron ante analistas que Perfect Day Mexico continúa avanzando y que prevén abrir el complejo hacia finales de 2027 para iniciar operaciones en 2028.

“Estamos avanzando activamente en Perfect Day Mexico y Costa Maya”, dijo Jason Liberty, presidente ejecutivo de Royal Caribbean Group. “Estas iniciativas están diferenciando nuestras experiencias y contribuyendo significativamente al crecimiento”.

En el primer trimestre de 2026, la empresa reportó ingresos por u$s4,500 millones, un incremento anual de 11%, mientras que su factor de ocupación alcanzó 109%, según su reporte trimestral.

La presión sobre las acciones también coincide con un ajuste negativo de expectativas por parte de analistas de Zacks Research. La firma redujo su estimación de ganancias por acción para el segundo trimestre de 2026 a u$s3.87, desde un cálculo previo de u$s4.36.