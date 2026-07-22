Vencimiento de Ganancias: qué pasa si pagás menos y cuándo rectificar la declaración
Según especialistas, si bien el saldo vence el 27 de julio, quienes presenten la DD.JJ. por el RSG y paguen un monto inferior podrían rectificar y mantener los beneficios. El Consejo reclama precisiones a ARCA.
A cuánto está el dólar blue hoy miercóles 22 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.