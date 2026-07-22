El Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe - CAF tratará este miércoles la aprobación de garantías para Argentina por u$s 250 millones.

De aprobarse, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumaría otro apoyo clave contemplado dentro del Programa Financiero 2026-2027 para hacer frente a los distintos vencimientos de deuda y compromisos que tiene el Tesoro.

El organismo multilateral de crédito otorgaría esa garantía que funcionará de manera similar a la que lo hicieron las entregadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el caso del primero, la garantía ascendió a u$s 2000 millones y permitió juntar financiamiento por otros u$s 2000 millones de fuentes privadas. En el caso del BID, la garantía fue por u$s 550 millones y permitió sumar u$s 1200 millones.

Con ella, el Gobierno buscará hacerse de créditos con entidades privadas. En los casos ya tratados, el financiamiento lo otorgaron el BBVA, el Santander y el Deustche Bank por más de u$s 3000 millones en total descontando los costos de la operación.

En suma, este año el Gobierno aspira a sumar u$s 4000 millones de préstamos garantizados por organismos de crédito, por lo que espera sumar cerca de u$s 1000 millones a partir de la garantía que entregaría la CAF, aunque no se descartan otros acreedores que respalden la operación.

Estos organismos han trabajado en estrecho vínculo con el FMI, quien ha elogiado el respaldo manifestado por las entidades.

En el Programa Financiero se reflejó que para el año próximo no se esperan operaciones de estas características, mientras que se espera que se mantengan las emisiones de deuda local suscribibles en moneda extranjera, así como está en análisis una asistencia bilateral.

El Cronista

Con esto, el Gobierno gana tiempo para demorar colocaciones de deuda en los mercados internacionales de crédito que hoy en día implicarían un costo superior al del financiamiento que consigue, ya sea por los organismos o a través del mercado local.

Lo que sí se contempla para el año próximo es conseguir u$s 2000 millones a través de otras fuentes de financiamiento no especificadas, mientras que por las privatizaciones el oficialismo espera sumar en 2027 u$s 1500 millones.

Desde Economía confían en que el año electoral será menos exigente que el 2026 en materia de vencimientos y que será distinto a otros años marcados por los comicios.

Por lo pronto, la semana próxima llegará la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en lo que será la primera visita de este rango a Argentina en 8 años.