Mientras las demás terminales avanzan en la ejecución de sus proyectos más recientes, Toyota podría dar el gran golpe en el sector, con un anuncio de inversión de u$s 1200 millones -el más alto en la historia del sector- y que sería el primer RIGI de la industria automotriz.

La versión, que circula desde hace semanas en el sector, cobró otra fuerza este martes, después de que Felipe Núñez, uno de los más cercanos asesores del Ministro de Economía, Luis Caputo, reposteó en su cuenta oficial de X una publicación de El Economista que consigna esa información.

Toyota es el mayor productor y exportador de vehículos del país. El año pasado, fabricó 180.352 unidades, un crecimiento del 6% contra los volúmenes de 2024 y un retorno al nivel que había tenido en 2023. En tanto, despachó al exterior 142.979 vehículos, un 9,6% más que el año previo.

Su última gran inversión data de hace más de una década, cuando anunció un desembolso de u$s 800 millones en la ampliación de la planta de Zárate para la producción de la actual generación de la pick-up Hilux, un proyecto que terminó rozando los u$s 1000 millones.

La actual Hilux, octava generación del modelo, se lanzó en 2015. Con lo cual, su ciclo de producto está más que extendido. Por tal razón, en el sector siempre hubo expectativa de que la japonesa definiera una nueva inversión en el país.

Sin embargo, lo que cambia la magnitud del desembolso es la incorporación de una versión electrificada del modelo, algo que ya el año pasado ya se habría definido en Japón, según publicó en su momento el diario financiero Nikkei, de ese país.

Ese anuncio se hace desear. Sobre todo, a medida que otras automotrices avanzaron con sus desembolsos en el país. En 2024, Stellantis invirtió u$s 385 millones para iniciar la producción de pick-ups en Córdoba, con los modelos Titano (Fiat) y Dakota (RAM). Ese mismo año, Renault confirmó los u$s 350 millones para Niagara, una pick-up compacta, de media tonelada de capacidad de carga, que se lanzará en septiembre próximo.

En abril de 2025, Volkswagen anunció los u$s 580 millones para fabricar en Pacheco la Nueva Amarok, que tendrá una versión híbrida. A fines del año pasado, Jim Farley, CEO global de Ford, visitó el país en el que nació para develar los u$s 170 millones en una Ranger híbrida enchufable que se sumará a la línea de montaje de ese modelo, en cuya actual generación el óvalo invirtió u$s 870 millones desde 2020.

Toyota, entre tanto, trabajó con discreción en su propio proyecto. Así lo reflejó la prudencia de su piloto local, Gustavo Salinas, ante cada consulta. “ Está cada vez más cerca. Esperamos ya, en breve, tener mayor certeza ”, dijo en una entrevista a la revista Apertura, publicada en abril. “ Estamos ya muy cercanos a lo que será la renovación de Hilux ”, agregó.

En esa misma entrevista, en la que confirmó que habrá una versión electrificada de Hilux, abrió la puerta al RIGI: “ Lo estamos analizando porque, de hecho, es una herramienta importante. Más allá del incentivo, da previsibilidad y reglas de juego claras para el largo plazo. Eso, en la Argentina, es un valor relevante. Está asegurado en otros mercados y, acá, ha sido grave. La imprevisibilidad fue uno de nuestros problemas. Por eso, que el RIGI dé reglas claras, para el largo plazo, es algo que vemos como una gran oportunidad. Estamos trabajando para ver si podemos aplicar ”.

Una de las restricciones por las cuales otras automotrices no aplicaron al régimen es la duplicación de estructuras que demandaría ya que exige la creación de una sociedad vehículo específica para la inversión que recibirá los beneficios. Otro inconveniente es que tiene que ser un modelo completamente nuevo, no la continuidad de alguno anterior. Dos escollos que Salinas también identifica.

Sin embargo, según lo publicado por El Economista, Toyota resolvería eso con la creación de una sucursal dedicada para sus modelos electrificados, a la vez que desarrollaría una planta industrial paralela a la existente en Zárate, que actualmente opera a máxima capacidad.

Toyota no brinda respuestas oficiales sobre el tema. Sin embargo, en el ámbito industrial, hay altas expectativas por el anuncio de la automotriz japonesa. Incluso, se habla de algo mucho más ambicioso que la renovación de un modelo, sugiere alguien que, conociendo el estilo japonés con el que está formado Salinas, admite que sólo se sabrá cuando se haga el anuncio. Y, para eso, en este caso, será cuando están resueltos todos los detalles.