En esta noticia La intervención del Banco Central en el mercado cambiario

El economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA , analizó la situación cambiaria y la estrategia que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desplegó en los últimos meses.

En una entrevista con Ahora Play, Marull planteó que el programa financiero 2027 tiene dos escenarios posibles.

Por un lado, “si la economía va reactivando de a poquito y las chances del gobierno de la reelección son altas, el programa financiero 2027 va a estar bastante manejable y cubierto”, sostuvo el economista.

Por el otro, advirtió sobre el escenario opuesto. “ Si la economía se queda acá estancada y sigue el mal humor, al programa financiero le faltan u$s 10.000 millones ”, precisó Marull.

Para el analista, esta cifra representa el déficit que emergiría si la economía no despega. El desafío para la administración de Javer Milei radica en activar ese crecimiento.

Al mismo tiempo, Marull reconoció que la gestión financiera y la agenda parlamentaria están hoy bajo control. Sin embargo, identificó una zona crítica en los próximos meses.

“ Lo que está con la luz amarilla es la actividad y eso te puede afectar a la agenda parlamentaria y a la estabilización financiera”, alertó Marull.

Según el analista, la actividad económica representa el factor de riesgo principal para todo el programa macroeconómico.

Uno de los economistas más escuchados en la City, Fernando Marull, advirtió que esta nueva normativa del Ejecutivo a este tipo de maniobras se limita únicamente a un periodo de 90 días (Fuente: Archivo).

La intervención del Banco Central en el mercado cambiario

Consultado sobre si el dólar de $ 1500 tiene que ver con la lenta velocidad de la economía, y si un tipo de cambio más alto podría darle robustez a ese rebote, Marull fue categórico.

“Es difícil decirte ‘mirá, con un dólar de $ 2000 estarías rebotando mucho más rápido’. El dólar es el que es”, advirtió.

Sin embargo, señaló que “si las fuerzas del mercado hubiesen estado libres, el dólar hoy sería de $ 1000 o $ 1100″, pero el Banco Central “compró casi u$s 13.000 millones para que el dólar no baje”.

“Eso es lo que hay que entender cuando uno dice ‘¿y qué está haciendo el gobierno para reactivar?’. Y, como mínimo, no dejó bajar el dólar. Porque se hubiese ido a $ 1000 si no compraba u$s 13.000 millones. Eso también es un contrafáctico que hay que tener en cuenta como política económica", explicó.

El economista reconoció que aún “faltan cosas”, pero resaltó que “las tasas de interés también bajaron”, así como bajó la inflación. Este descenso representa un logro dentro del programa macroeconómico del Gobierno.