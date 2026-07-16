La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó un nuevo plan de facilidades de pago destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro.

El régimen, oficializado a través de la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, inclusive. La fecha de adhesión se extiende hasta el 30 de octubre de este año.

La medida se otorga en un contexto de serias dificultades financieras que atraviesan las MiPyMEs . Si bien es necesario contar con un plan de pagos accesible que permita ordenar la situación tributaria y evitar juicios de ejecución fiscal y embargos , algunas condiciones sugieren que no sería del todo un “alivio financiero”.

“El pago a cuenta, la escasa cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiación —igual a la tasa de intereses resarcitorios— pueden generar que determinados contribuyentes no puedan adherirse”, planteó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios.

Las micro y pequeñas empresas contarán con hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social , con un pago a cuenta del 5%. En cambio, las medianas empresas (Tramos 1 y 2) tendrán hasta 15 cuotas para obligaciones generales , con un pago a cuenta del 10%.

En ambos casos, la tasa de financiación mensual es del 2,75%, por encima del 1,9% de inflación registrada en junio. Además, el monto mínimo del pago a cuenta y de cada cuota es de $ 50.000, a lo que se suma que las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes quedan excluidas del régimen.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la entidad gremial que representa a pequeñas y medianas empresas, señalaron que el nuevo plan de pagos “es muy escaso y realmente no alivia la situación de muchas MiPyMEs” .

El pago a cuenta, la escasa cantidad de cuotas y la tasa de interés: los puntos que generaron debate entre los especialistas y el sector pyme

En diálogo con El Cronista, detallaron los motivos por los cuales consideran que el régimen no contempla el panorama que atraviesan las empresas. “Primero, porque financieramente es caro: tiene la misma tasa que los intereses resarcitorios. Además, hay un pago a cuenta que muchas pymes no pueden afrontar. Y la cantidad de cuotas, 18, no alivia la situación. La verdad es que no estamos de acuerdo y seguramente vamos a reclamar para ver si se puede modificar”, sostuvieron.

Cabe recordar que CAME había presentado una propuesta en virtud del escenario de retracción del consumo y de las serias limitaciones de liquidez que atraviesa el sector pyme. En la nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitaron que se tomen en consideración las obligaciones vencidas al 30 de abril de 2026, las correspondientes a planes de pago caducos y que se incluya una tasa de financiación más accesible, entre otros aspectos.

En esa misma línea, la Federación Argentina de Profesionales de las Ciencias Económicas (FAPCE) también había solicitado a ARCA la puesta en marcha de un régimen de facilidades de pago destinado exclusivamente a MiPyMEs, con una mayor cantidad de cuotas, requisitos de acceso simplificados y tasas de financiación reducidas .

Por lo tanto, las bases y condiciones de este nuevo plan no representan un alivio para el sector pyme, según expresaron diferentes especialistas consultados por este medio.

“Te están dando plazo para asumir y pagar la deuda completa, con los intereses devengados al momento de la consolidación, y a partir de ahí tenés que pagar una tasa mensual del 2,75%. Creo que es absolutamente insuficiente. Tampoco hay condonación de multas ni de intereses”, remarcó Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores.

El especialista consideró, además, que las pymes necesitan “una bocanada de aire” para sobrellevar la pesada mochila que arrastran por la delicada situación económica. “Si le sumamos el pago a cuenta, el plazo para la hipótesis de caducidad, que es demasiado corto, y la imposibilidad de regularizar los planes de pago vigentes, no solucionás el problema de fondo”, subrayó.

Por su parte, Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, también evaluó que el nuevo plan de pagos es insuficiente y explicó por qué cree que ARCA incluyó una tasa de financiación mensual elevada.

“Desde hace varios años el fisco está tratando de que uno no se financie con ellos. Que esto no sea un auxilio financiero, sino que facilite el cumplimiento de las obligaciones sin generar un endeudamiento excesivo. Por eso no quieren bajar demasiado la tasa. Lo que están haciendo muchas empresas es no pagar los impuestos o adherirse a un plan de facilidades para obtener una línea de financiación más barata que la que se consigue en el mercado ”, detalló.

El plazo para acogers al plan de facilidades de pago rige hasta el 30 de octubre de 2026

Según su análisis, en definitiva, si ARCA baja la tasa, eso podría incentivar a que más contribuyentes dejen de pagar los impuestos y, por consiguiente, empiecen a financiarse de esa manera.

De todos modos, que el nuevo régimen incluya una tasa de financiación del 2,75% mensual implica, en términos reales, un costo financiero creciente para las empresas a medida que se acentúe el proceso de desinflación.