Donald Trump amenazó con una nueva escalada en su ofensiva contra Irán al advertir que Estados Unidos lanzará en breve un ataque contra una instalación nuclear iraní fuertemente fortificada, en un contexto de fuerte alza de los precios del petróleo.

La amenaza del presidente se produce en medio de un recrudecimiento del conflicto entre Washington y Teherán , que ya lleva cerca de cinco meses, después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses completaran una décima noche consecutiva de bombardeos y mientras el precio del petróleo alcanzaba los u$s 91 por barril.

Trump declaró hoy a la prensa que cree que Irán “podría haber” trasladado componentes clave para fabricar un arma nuclear a una instalación subterránea ubicada bajo Kolang Gazla, en el centro del país, conocida como Pickaxe Mountain.

“Golpearemos esa zona muy pronto y con mucha fuerza”, afirmó desde el Despacho Oval durante una reunión con el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

El presidente de los Estados Unidos promete atacar una base nuclear iraní en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. EFE/EPA/WILL OLIVER

La promesa de Trump de lanzar una nueva ofensiva militar llega en un momento de creciente preocupación entre los operadores del mercado petrolero, mientras el tránsito de buques con crudo por el estrecho de Ormuz se ha reducido a niveles mínimos en los últimos días y las reservas mundiales continúan disminuyendo hasta niveles críticamente bajos.

Al menos siete embarcaciones fueron alcanzadas en el estrecho desde la ruptura del alto el fuego. Irán ha atacado buques que intentaban atravesar esta vía marítima frente a la costa de Omán, una zona que cuenta en gran medida con cobertura aérea de Estados Unidos.

De los 15 cruces registrados el lunes por la firma de inteligencia marítima Windward, todos salvo dos utilizaron una ruta establecida por Irán, que ejerce el control del tráfico en ese corredor.

Los otros dos buques, que navegaron por la ruta de Omán y eran petroleros operados por la compañía griega Dynacom, fueron alcanzados por misiles iraníes.

El Brent, referencia internacional del petróleo, subió un 2,4% el martes hasta los u$s 91,34 por barril, con un avance acumulado del 25% en julio.

Goldman Sachs advirtió el lunes por la noche que el Brent podría escalar hasta u$s 120 por barril si el tránsito por el estrecho de Ormuz —por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del petróleo mundial— continúa afectado durante el cuarto trimestre del año.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) también advirtió el martes que “ no hay margen para la complacencia en materia de seguridad energética ante la escalada de las hostilidades y la continua reducción de las reservas comerciales disponibles ”.

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a quedar paralizado. Financial Times

Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que el programa nuclear de Irán quedó “erradicado” tras la ofensiva de 12 días lanzada por Estados Unidos e Israel en junio de 2025, que tuvo como blanco instalaciones como Natanz y Fordow.

Sin embargo, ninguno de los dos ejércitos atacó la instalación subterránea fuertemente fortificada que se encuentra en construcción bajo Pickaxe Mountain.

El complejo, ubicado a pocos kilómetros al sur de Natanz, representa un objetivo más difícil que Fordow debido a que se encuentra a mayor profundidad y cuenta con una protección más robusta. Además, su estructura no está tan cartografiada como la de Fordow.

Pickaxe cuenta con al menos cuatro túneles, frente a los dos de Fordow, lo que dificulta bombardear sus accesos para inutilizarlos. Su profundidad también podría dejarlo fuera del alcance de las bombas antibúnker de 30.000 libras de Estados Unidos, utilizadas en los ataques contra Fordow el año pasado.

La semana pasada, Trump amenazó con “eliminar” el complejo durante una entrevista con el conductor del pódcast conservador Hugh Hewitt.

Durante ese programa, añadió que la instalación era “ un blanco ideal para un gran ataque directo contra la entrada principal ”.

En las últimas semanas, Irán ha intensificado sus ataques contra aliados de Estados Unidos en el Golfo desde que colapsó el alto el fuego alcanzado en abril. El martes, el conflicto volvió a escalar después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un “bloqueo marítimo” contra los puertos de Arabia Saudita.

Se cree que al menos cuatro militares estadounidenses murieron en los últimos días de combates en Medio Oriente, aunque el Pentágono todavía no confirmó la identidad de uno de ellos.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó el lunes que “casi 100” militares estadounidenses resultaron heridos solo en las últimas dos semanas, aunque precisó que la mayoría sufrió conmociones cerebrales leves y ya regresó al servicio.

El aumento de las bajas y la fuerte suba del precio de la gasolina, que esta semana volvió a superar los u$s 4 por galón, han alimentado el creciente rechazo interno a la guerra de cara a las decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre.

Trump evitó responder cuánto tiempo cree que necesitarán las Fuerzas Armadas estadounidenses para eliminar la capacidad de Irán de amenazar el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo.

En cambio, volvió a centrar su discurso en el programa nuclear iraní, que, según afirmó, Estados Unidos “eliminó” y “desmanteló”.

“Si nos retiráramos ahora mismo, Irán tardaría 20 o 25 años en reconstruirlo”, sostuvo. “Y todavía no hemos terminado”.