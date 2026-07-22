Este martes, 21 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4697 (Mesa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 21 de julio

1° 4697 11° 4984 2° 7372 12° 4483 3° 0556 13° 9082 4° 1085 14° 2109 5° 9724 15° 2426 6° 7828 16° 8622 7° 3163 17° 1503 8° 4439 18° 1831 9° 7161 19° 4846 10° 3593 20° 6656

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y el espacio donde compartes ideas, alimentos o decisiones. Puede reflejar tu vida familiar, laboral o social y cómo te relacionas con los demás.

Si la mesa está ordenada y firme, indica armonía y recursos; si está vacía, rota o inestable, sugiere carencias o tensiones. Reunirse alrededor de ella habla de vínculos y acuerdos y una mesa extraña puede anunciar cambios.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.