Cómo pagar el Impuesto a las Ganancias sin haber presentado la Declaración Jurada y qué hay que saber antes de hacerlo
ARCA prorrogó hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025 para personas humanas, pero mantuvo el vencimiento del pago para el 27 de julio. El organismo habilitó tres vías para regularizar el saldo antes de esa fecha sin haber presentado el formulario determinativo.
A cuánto está el dólar blue hoy miercóles 22 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.