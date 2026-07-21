A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la última encuesta de la consultora Proyección confirma un escenario polarizado entre el oficialismo libertario y el peronismo kirchnerista.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre un total de 1817 casos a nivel nacional, muestra un tablero de paridad entre estos espacios políticos, casi sin lugar para terceras fuerzas y con dos claros referentes: el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Según la encuesta, si hoy hubiera elecciones nacionales, el espacio más votado sería La Libertad Avanza con un 34,8% , seguido de cerca por Fuerza Patria, que obtuvo el 33,7% de las menciones.

El PRO corre bastante por detrás con el 7,4% de las preferencias. Pese a tratarse de un lejano tercer lugar, esta base podría resultar clave para Milei en un eventual balotaje.

Por detrás, el Frente de Izquierda se ubica en el cuarto lugar con un 4,3% de los votos, y el frente Provincias Unidas suma apenas el 2,1% .

Midieron a Milei y Kicillof de cara a 2027: quién gana y cómo saldría un balotaje

Además de fuerzas políticas, la encuesta mide también la intención de voto sobre Javier Milei y Axel Kicillof.

El sondeo refleja que Javier Milei encabeza la intención de voto con el 33,7%, aunque seguido muy de cerca por Axel Kicillof, con el 32,1%. En un eventual balotaje, esto acercaría a los candidatos a un empate técnico.

Otros dirigentes políticos que aparecen en la medición son Myriam Bregman, con el 6,9% de las menciones, y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro con el 3,7%.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Este resultado no le alcanzaría a Milei para ganar en una primera vuelta. Por eso, el estudio también proyectó un escenario de balotaje entre los dos candidatos. En este caso, si la segunda vuelta fuese hoy, el libertario y Kicillof empatarían de forma directa, con 39,9% de los votos cada uno.

El 13,7% optaría por el voto en blanco o impugnado, mientras que un 6,5% no lo sabe, por lo que el resultado refuerza la idea de una paridad entre ambos dirigentes.

La encuesta profundiza en las preferencias de los encuestados rumbo a 2027 y revela que el 37,8% opta por un nuevo gobierno cercano al peronismo .

En la vereda contraria, el 20,3% desea que continúe el gobierno actual de Milei sin cambios y el 19,1% preferiría que el libertario continúe pero con otro equipo y un cambio de políticas.

El 13,7% eligió un nuevo gobierno no peronista, y el 9,1% no lo sabe.

A la vez, el sondeo advierte que hay un 37,5% de los encuestados que está de acuerdo con la idea de votar a un candidato que no le “guste” con tal de que no vuelva el peronismo. En ese cálculo, hay un 15,2% que dice no saber si está de acuerdo o no con esa afirmación.

Cuando se consulta sobre la posibilidad de votar a un candidato que no guste “para que Milei no continue como presidente” hay un 40,1% de adhesiones.

La paridad en estos resultados muestra una elección polarizada en la que los dos espacios son rechazados por el 40% de los votantes.

El rumbo del país divide a la opinión pública

Uno de los factores que pueden explicar este escenario de empate técnico entre ambos dirigentes es que el 53% de los encuestados considera que el rumbo del país es equivocado o muy equivocado. En tanto, solo el 36,3% lo califica como correcto o muy correcto.

El rechazo al rumbo del gobierno de Milei se mantiene en niveles similares desde abril de 2026.

En marzo, la desaprobación era menor, del 46,7%, mientras que en mayo había llegado al 55,8%, tras el escándalo de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.