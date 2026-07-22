El dólar presenta una cotización de 17.4 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 22 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.42 pesos y un mínimo de 17.41 pesos.

El Dólar mostró una leve subida semanal de +0.10%, pero en el último año acumula una caída de -7.28%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia bajista con repuntes puntuales y cierre con tres caídas consecutivas, predominando las jornadas negativas (7 de 10).

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.18%, sugiere que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.53%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos indica un aumento respecto a los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, beneficiando a quienes realizan transacciones en Dólares.

Sin embargo, es importante monitorear las fluctuaciones futuras, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La tendencia actual podría verse afectada por eventos económicos o políticos que impacten la oferta y la demanda.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.