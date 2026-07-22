Durante una presentación ante operadores del sector, autoridades de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) confirmaron que trabajan en un sistema que representará un cambio determinante para el comercio internacional , en línea con la digitalización y agilización.

La expectativa oficial es que las primeras operaciones puedan realizarse antes de fin de año. "Es el desarrollo más importante que estamos teniendo dentro de la VUCE", contó Emmanuel Venice, director Ejecutivo de Procesos.

La herramienta permitirá confeccionar las declaraciones aduaneras directamente desde la plataforma, como parte de la modernización del Sistema Informático Malvina (SIM).

En ese sentido, agregó: “Fue algo que quisimos hacer hace muchos años y recién este año pudimos comenzarlo”.

“Esperamos que antes de fin de año ya puedan generar la primera declaración aduanera dentro de lo que va a ser la Ventanilla Única de Comercio Exterior“, agregó durante la presentación.

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El webinar organizado por Interborders contó con la participación de Belén Pessagno, gerente de Normas y Procedimientos de VUCE.

El objetivo -contaron-, es concentrar en una única plataforma buena parte de la operatoria vinculada con las importaciones y exportaciones, integrando la confección de la declaración aduanera, la gestión documental y la interacción con la Aduana.

Más operaciones sin papel

Actualmente la VUCE cuenta con 36 trámites interoperados con organismos como SENASA, ANMAT y distintas secretarías nacionales. Gracias a esa integración, los certificados emitidos por cada organismo son transmitidos automáticamente a la Aduana, sin necesidad de presentar documentación impresa.

"Hoy ya dimos un paso más que es interoperar estos trámites. VUCE actúa como intermediario, consume los certificados que emiten los organismos y se los dispara directamente a la Aduana“, explicó Venice durante la exposición.

Según informaron, el sistema ya permitió concretar más de 100.000 operaciones completamente digitales, "punta a punta" entre organismo, VUCE y Aduana.

De seis meses a minutos

Otro de los proyectos que las autoridades presentaron como un caso de éxito fue la digitalización del régimen Repostock, que permite recuperar tributos pagados por insumos importados cuando luego se exporta el producto elaborado.

Hasta hace pocos años el trámite era presencial y la emisión del certificado podía demorar hasta seis meses . Hoy, aseguraron, el procedimiento es completamente digital.

“Lo que generamos con este nuevo sistema Repostock fue que se sumen muchas más empresas y que podamos emitir certificados en tan solo minutos“, afirmó el funcionario de VUCE.

Además, el régimen fue rediseñado para contemplar cadenas productivas más complejas.

“Recibimos reuniones con el sector privado que nos contaban que quien exportaba no siempre era quien había importado originalmente el insumo. Entonces hicimos esa cadena para que puedan sumarse y fue un caso de éxito“, explicó.

Desde su puesta en funcionamiento, el sistema ya emitió más de 6.000 certificados, mientras la VUCE trabaja en una nueva versión.

IA y estadísticas

Durante la presentación también se repasaron las herramientas que ya ofrece la plataforma.

La VUCE incorporó inteligencia artificial a su Central de Información para facilitar la búsqueda de posiciones arancelarias cuando el usuario desconoce la nomenclatura técnica.

"Hace menos de un año sumamos dentro de la Central de Información inteligencia artificial y esto nos permite ser aún más ágiles en las búsquedas“, indicó Venice.

A ello se suma un tablero interactivo con estadísticas de comercio exterior alimentado con datos del INDEC.

"Tomamos toda la información que viene del INDEC y la volcamos dentro de estos tableros interactivos, mucho más amigables e intuitivos para conocer qué ocurre con las exportaciones e importaciones“, añadió.

Imagen ilustrativa

La plataforma también incorpora herramientas para consultar acuerdos comerciales, calcular valores FOB, estimar costos de servicios extraordinarios de Aduana y acceder diariamente a un resumen de las novedades del Boletín Oficial vinculadas al comercio exterior.

Sobre el calculador que por ahora solo está disponible para operaciones de exportación, Pessagno destacó que “permite a los operadores conocer el costo cuando exportan en días inhábiles o desde planta”.

“Antes no se conocía cuánto iban a pagar; hoy ingresan la cantidad de agentes, zona, horarios y kilómetros a recorrer, y el sistema calcula en el acto el costo exacto del servicio”, gregó la responsable de Normas y Procedimientos de VUCE.

Los próximos desarrollos

Entre los proyectos anunciados figura un módulo específico para exportación de servicios, una nueva versión del sistema para Certificados de Importación Temporal (CTI) y el desarrollo de la Ventanilla Única Marítima (VUMA).

Además, las autoridades adelantaron que el nuevo sistema buscará concentrar la mayor parte de la operatoria aduanera dentro de una única plataforma.

“La idea es que los exportadores ingresen a la VUCE, hagan la declaración aduanera, adjunten los certificados y, una vez completada toda la documentación, la información se dispare automáticamente a la Aduana para continuar con el proceso“, señalaron los técnicos de VUCE.