En esta noticia Bonos, en rojo

En una rueda positiva en los mercados globales, hubo una de cal y otra de arena para los activos argentinos. Las acciones subieron hasta 6% en la plaza local, mientras que los ADR treparon hasta 5%. En cambio, los bonos retrocedieron levemente.

Según los especialistas, el driver es global: el petróleo sube e impulsa a las energéticas, mientras que los índices bursátiles de Wall Street operan en verde.

“Hoy hay un día de “risk-on” global: suben tasas en EE.UU. y también suben los activos de riesgo (tecnológicas, semiconductores), mientras caen los defensivos como el consumo defensivo, incluso los bonos del Tesoro. Las acciones argentinas integran esa ola de apetito por riesgo global", asegura Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold.

Bonos, en rojo

Los bonos soberanos, en cambio, sufrieron un leve retroceso. Los Globales bajaron hasta 0,48%, con el que vence en 2038 anotando las pérdidas más abultadas. Los Bonares también operaron en rojo, con el AL41 cayendo 0,2 por ciento.

“Los bonos en dólares compiten directamente con los Treasuries. Si sube la tasa libre de riesgo en EE.UU., el bono argentino ajusta el precio a la baja para mantener el spread, aunque nada haya cambiado en Argentina”, agrega Palais.

El riesgo país, en tanto, subió 1% hasta los 420 puntos básicos.

“No vemos señales de deterioro”, concluyó el analista.