Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

El clima en la Argentina comenzó con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

En el caso de la zona norte del país, varias provincias tendrán la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

Según el SMN, las siguientes provincias tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

Chaco : alerta amarilla por tormentas.

Corrientes alerta naranja por tormentas.

Formosa : alerta amarilla por tormentas.

Misiones: alerta naranja por tormentas.

Cabe destacar que el informe del SMN lanzó un alerta a corto plazo para las provincias con alerta naranja por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Alertas del día, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional.

Localidades afectadas por las tormentas fuertes con lluvias intensas

Corrientes :

Ituzaingó.

Santo Tome.

Misiones :

Apostoles.

Concepcion.

Leandro N. Alem.

Posadas.

San Javier.

Las medidas de seguridad para estas localidades

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante las próximas horas:

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con lloviznas por lo que queda de la mañana y pese a una pausa, volverán por la noche. La máxima para hoy es de 14°C, mientras que la mínima es de 10°C.