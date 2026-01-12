PAMI confirmó la nueva lista de medicamentos que los jubilados y pensionados podrán conseguir gratis a partir de enero de 2026. El beneficio forma parte del Programa de Medicamentos del organismo y garantiza cobertura del 100% para tratamientos esenciales, especialmente vinculados a enfermedades crónicas y de alto costo.

La medida alcanza a más de cinco millones de afiliados y se complementa con un sistema de subsidio social destinado a quienes no cuentan con los recursos suficientes para afrontar tratamientos médicos, incluso cuando el medicamento no esté incluido dentro de la cobertura total.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

Todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder a los medicamentos con cobertura total si el tratamiento se encuentra dentro del listado oficial. El procedimiento es simple:

El médico de cabecera envía la receta electrónica a la farmacia

El afiliado retira el medicamento presentando DNI y credencial PAMI

Además, quienes no puedan afrontar el costo de su medicación y no tengan cobertura total pueden solicitar el subsidio social, incluso para tratamientos que no figuran en la lista de medicamentos gratis.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio social?

Para obtener la cobertura del 100% a través del subsidio social, el afiliado debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga

No poseer más de un inmueble, ni un vehículo con menos de 10 años

No ser titular de bienes de lujo ni de activos societarios que indiquen capacidad económica plena

En casos especiales, si el costo de los medicamentos representa el 15% o más de los ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, aun cuando no cumpla todos los requisitos iniciales.

¿Qué medicamentos de PAMI serán gratis en 2026?

El nuevo plan de 2026 incluye descuentos de hasta el 100% y asegura la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:

Tratamientos para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamientos para la hemofilia

Medicamentos para VIH y Hepatitis B y C

Medicación para trasplantes

Tratamientos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicación para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamientos para la osteoartritis

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Estos tratamientos cuentan con cobertura completa y no requieren copago por parte del afiliado.