Desde la segunda mitad del año todas las farmacias deberán implementar un nuevo sistema de gestión digital para la validación y registro del proceso de despacho de medicamentos ambulatorios . Así lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Esta novedad apunta a eliminar el uso de soportes físicos y mejorar el registro para la realización de futuras auditorías. Cuánto tiempo tienen los establecimientos para implementar el nuevo sistema.

Cómo es el nuevo sistema digital para las farmacias

La Resolución 638/2026 dispone que las farmacias deben adoptar sistemas electrónicos para validar y registrar “la entrega de fármacos , sustituyendo gradualmente los registros en papel por herramientas digitales interoperables“.

Así, las autoridades aprobaron el uso del token digital y de mecanismos equivalentes como métodos válidos para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos.

El nuevo sistema digital para la entrega de medicamentos.

El objetivo central es modernizar la fiscalización sanitaria, mejorar la trazabilidad de las recetas y garantizar la seguridad de los datos en todo el territorio nacional. Además, la actualización de los sistemas de gestión también deberá seguir las pautas técnicas que definirá la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Para los casos en los que una persona autorizada retire medicamentos en nombre del titular de la receta, podrá hacerlo mediante una autorización o credencial digital del paciente, ya sea por medio del uso del token digital o de mecanismos equivalentes. Por este motivo, los sistemas de información y plataformas vinculados deberán habilitar procedimientos seguros para garantizar la entrega solo a quienes estén debidamente autorizados.

Por eso, las farmacias deberán solicitar y registrar en sus sistemas el documento de identidad de la persona que retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado.

Por otra parte, se establece que los establecimientos deberán conservar los datos de facturación correspondientes a cada acto de dispensa como respaldo secundario. Los registros podrán ser requeridos en auditorías, reclamos o controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

Cuando deberán implementar el nuevo sistema las farmacias

Las entidades afectadas cuentan con un plazo de 180 días para adecuar sus operaciones tecnológicas a estas nuevas exigencias de salud digital. Cabe aclarar que la aplicación del nuevo sistema digital será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud.

La disposición también señala que la diversidad de sistemas de gestión que utilizan las farmacias actualmente dificulta la integración e interoperabilidad sanitaria. Por eso, esta medida busca garantizar “la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a los medicamentos“.

La resolución