PAMI ratificó la continuidad de su red de hospitales y centros de salud propios para todo el año 2026. Se trata de establecimientos exclusivos para afiliados, que permiten acceder a atención médica gratuita en distintas especialidades, con guardias activas y servicios pensados especialmente para personas mayores.

La red se encuentra distribuida en diferentes puntos del país y combina atención clínica, diagnóstico, internación, prevención y rehabilitación, con el objetivo de garantizar una cobertura integral y reducir la necesidad de derivaciones a prestadores externos.

¿Qué confirmó PAMI sobre los hospitales gratuitos para 2026?

La obra social confirmó que mantendrá operativos sus hospitales propios durante 2026, equipados con tecnología médica y equipos profesionales especializados en la atención de jubilados y pensionados.

Estos centros cumplen un rol clave dentro del sistema de salud de PAMI, ya que permiten brindar atención directa, fortalecer la respuesta ante patologías de mediana y alta complejidad y mejorar el acceso a consultas, estudios e internaciones.

¿Quiénes pueden atenderse gratis en los hospitales de PAMI?

PAMI informó que todos los afiliados activos pueden utilizar los hospitales propios sin necesidad de realizar trámites previos. El beneficio alcanza a:

Jubilados

Pensionados

Personas con discapacidad

Beneficiarios registrados en PAMI

La atención incluye consultas médicas, guardias de urgencia, internaciones, estudios diagnósticos y turnos programados.

¿Cuáles son los hospitales exclusivos de PAMI habilitados en 2026?

Estos son los establecimientos confirmados por PAMI para atender gratis a sus afiliados durante 2026:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

El centro médico cuenta con un edificio principal ubicado en Juan B. Justo 1774 y consultorios externos en Fleming 98. Los afiliados pueden solicitar turnos llamando al 0800-888-2100. Para áreas específicas como Oncología y diagnóstico por imágenes, el contacto es (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires)

La sede central funciona en La Rioja 951, mientras que los consultorios externos del Centro de Promoción y Prevención se encuentran en Estados Unidos 3205. Los turnos pueden gestionarse telefónicamente al 0800-999-1100 o a través del sitio oficial turnos-hospitales.pami.org.ar.

Policlínico PAMI I (Rosario)

Ubicado en Sarmiento 373, este hospital dispone de atención ambulatoria en Sarmiento 455/71. Para solicitar turnos, los afiliados pueden comunicarse al 0341-480-3520 o 0341-480-3509, además de la opción online desde la web de PAMI.

Policlínico PAMI II (Rosario)

Este establecimiento se encuentra en Olivé 1159. Los afiliados pueden gestionar turnos de manera presencial, de lunes a viernes de 7 a 13, o realizar la solicitud a través del portal web de la obra social.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

El hospital está ubicado en Coronel Brandsen 2898 y cuenta con consultorios externos y guardia activa las 24 horas en Coronel José Segundo Roca 1400. Los turnos se pueden solicitar llamando al 11-2120-9600, interno 111, o de forma presencial.

Hospital PAMI (Hurlingham)

El centro asistencial funciona en General O’Brien 480. Para reservar turnos, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al 011 4088-5573.

Clínica PAMI (Lanús)

La clínica está ubicada en Flores de Estrada 5248 y ofrece atención exclusiva para afiliados PAMI. Los turnos se solicitan llamando al 011 4239-7400.

¿Cómo sacar turnos en los hospitales de PAMI?

Los turnos pueden gestionarse de distintas maneras, según el hospital:

De forma telefónica

Presencialmente en el establecimiento

A través de la web oficial de PAMI

Desde la aplicación Mi PAMI

En muchos casos, también se pueden solicitar turnos para estudios, consultas especializadas y atención ambulatoria.

¿Cómo consultar la cartilla médica desde la app Mi PAMI?

PAMI recordó que todos los hospitales y centros exclusivos pueden consultarse desde la app oficial Mi PAMI, disponible para celulares Android y Apple. Para ingresar, el afiliado necesita su número de CUIL y una contraseña personal. Dentro del menú “Cartilla Médica”, se puede buscar atención:

Por especialidad

Por profesional

Por centro de salud

Por cercanía

Además, la aplicación permite consultar farmacias habilitadas, vacunatorios, ópticas, atención durante viajes y números de contacto para urgencias.