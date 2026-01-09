El Gobierno pagará un bono de $ 45.000 a jubilados y pensionados

Aumento para jubilados y pensionados: ¿cuánto y cuándo me corresponde cobrar en enero 2026?

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que en enero pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con el fin de que puedan acceder a la compra de alimentos.

En medio de un delicado contexto económico para los adultos mayores, el organismo propone reforzar sus ingresos con la entrega de un refuerzo complementario destinado a un grupo específico de pacientes.

Nuevo bono para jubilados en enero

Se trata de un refuerzo económico de $ 45.000 destinado a los jubilados y pensionados que presenten celiaquía . Este beneficio, contemplado en la Ley 26.588, busca garantizar el acceso a alimentos sin gluten que son esenciales para una dieta saludable.

El importe tiene como fin paliar la diferencia económica que suelen tener este tipo de productos en el mercado, debido a su especialidad.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El bono está dirigido exclusivamente a afiliados de PAMI con diagnóstico médico confirmado de celiaquía. Este aporte es clave para cubrir los elevados precios de los alimentos sin TACC, esenciales para resguardar la salud de los pacientes.

Nuevo beneficio del PAMI.

¿Cómo se solicita el bono para celíacos?

El trámite es sencillo y puede realizarse de manera presencial, solicitando un turno en una agencia de PAMI, u online, a través del sitio oficial de la obra social.

Para tramitarlo requerirá presentar la siguiente documentación: