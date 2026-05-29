Hace meses, el Gobierno de México anunció la puesta en marcha de un programa de salud que promete cambiar la forma en que millones de adultos mayores y personas con discapacidad acceden a la atención médica.

Bajo el nombre de estrategia de atención “Casa por Casa”, se busca llevar consultas médicas, seguimiento clínico, recetas y medicamentos gratuitos directamente hasta los hogares de los beneficiarios.

La iniciativa tiene como objetivo principal eliminar las barreras de traslado que enfrentan muchos jubilados y personas con movilidad reducida, garantizando que puedan recibir atención médica sin salir de casa.

Atención médica casa por casa: cómo funcionará el nuevo sistema de visitas domiciliarias

Según lo anunciado, profesionales de la salud como médicos y enfermeros realizarán visitas periódicas a los domicilios, donde evaluarán el estado general del paciente, actualizarán historiales clínicos y emitirán recetas médicas en caso de ser necesario. En algunos casos, también se contempla la entrega gratuita de medicamentos básicos para asegurar la continuidad de los tratamientos.

Además, se implementará un expediente clínico digital que permitirá registrar toda la información médica del paciente . De esta manera, cada visita quedará documentada, facilitando el seguimiento a largo plazo y evitando la pérdida de información médica relevante.

Otro aspecto importante es la atención preventiva. El personal de salud no solo tratará enfermedades existentes, sino que también buscará anticiparse a posibles complicaciones, evitando que los pacientes lleguen a emergencias hospitalarias en estados avanzados.

Atención médica casa por casa en México: un nuevo modelo de salud domiciliaria para adultos mayores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Medicamentos y recetas gratis para adultos mayores: qué tratamientos están incluidos

Uno de los puntos más destacados del programa es la entrega de medicamentos gratuitos para adultos mayores y personas con discapacidad que formen parte del esquema de pensiones sociales.

Durante las visitas domiciliarias, los médicos podrán emitir recetas médicas directamente en el hogar, lo que permitirá iniciar o continuar tratamientos sin interrupciones. Estas recetas podrán ser surtidas en centros autorizados o, en algunos casos, mediante entrega directa a domicilio.

El programa contempla un catálogo inicial de medicamentos enfocados principalmente en enfermedades crónicas y comunes en adultos mayores, como:

Diabetes

Hipertensión arterial

Problemas cardiovasculares

Dolencias respiratorias

Tratamientos básicos de control y prevención

Medicamentos gratuitos y acceso al programa “Casa por Casa”: requisitos y beneficiarios Freepik

Quiénes pueden acceder a este beneficio

El programa está dirigido principalmente a personas adultas mayores de 65 años y personas con discapacidad que ya sean beneficiarias de programas sociales o pensiones de bienestar.

Para acceder a este servicio, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos básicos como:

Ser parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o con Discapacidad

Contar con identificación oficial vigente

Presentar CURP y datos personales actualizados

La incorporación se realiza a través de visitas de personal autorizado, quienes aplican un cuestionario integral de salud que incluye información médica, emocional, social y económica.

Este cuestionario permite construir un perfil completo del paciente, lo que ayuda a determinar el tipo de atención que necesita cada persona.

En total, el cuestionario puede incluir más de 80 preguntas relacionadas con: