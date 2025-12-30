Los afiliados a PAMI podrán seguir accediendo a medicamentos gratis en 2026, siempre que realicen el trámite correspondiente y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Los medicamentos de PAMI forman parte de los beneficios centrales para los jubilados y pensionados, ya que les permite acceder a tratamientos esenciales prolongados sin costo o con grandes descuentos.

¿Quiénes pueden acceder a la cobertura total de medicamentos?

Para acceder al subsidio social con cobertura del 100% en medicamentos, el afiliado debe cumplir una serie de requisitos económicos y patrimoniales. Entre los principales se encuentran:

Tener ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga.

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No contar con un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No tener activos societarios que demuestren solvencia económica.

En los casos en que no se cumplan alguno de los primeros requisitos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, siempre que el costo del tratamiento represente el 15% o más de sus ingresos mensuales.

¿Cómo acceder a los medicamentos gratis de PAMI en 2026?

El acceso a los medicamentos gratuitos puede gestionarse tanto de manera presencial como online. El proceso se inicia con la consulta al médico de cabecera, quien emite la receta electrónica y la carga en el sistema de PAMI para habilitar el tratamiento.

Una vez realizada la prescripción, el afiliado queda habilitado para retirar los medicamentos en una farmacia adherida, presentando DNI y credencial de PAMI. En caso de no poder concurrir personalmente, el retiro puede hacerlo un familiar, apoderado o persona de confianza con la documentación correspondiente.

¿Qué pasa si el afiliado no cumple todos los requisitos?

Cuando el afiliado no reúne alguno de los requisitos formales, PAMI prevé una vía de excepción que permite evaluar cada caso en particular. Esta alternativa se analiza cuando el costo del tratamiento indicado representa una parte significativa de los ingresos mensuales.

En estas situaciones, el organismo puede solicitar documentación adicional, como informes sociales o una revalidación médica, con el objetivo de determinar si corresponde otorgar la cobertura del 100% de los medicamentos.

¿Qué medicamentos cubre PAMI al 100%?

El programa de medicamentos gratuitos incluye tratamientos destinados a enfermedades crónicas y de alta complejidad, que requieren continuidad terapéutica. Esta cobertura busca garantizar el acceso a fármacos esenciales sin afectar los ingresos de los afiliados.

Entre las patologías alcanzadas se encuentran diabetes, enfermedades oncológicas, VIH, hepatitis, trasplantes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea y trastornos hematológicos, entre otras.