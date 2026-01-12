En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 52 kilómetros por hora.
Llega una intensa tormenta de 48 horas
El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a la provincia de San Luis. La tormenta llegará durante la mañana del martes 13 con vientos sentido norte y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 10 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 17° y 27°.
El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el miércoles 14 con leves chubascos. Sin embargo, durante el jueves 15 volverán las lluvias y acumularán 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 52 kilómetros por hora con sensación térmica de entre 17° y 28°.
Cuándo llueve en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el jueves 15. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará durante todo el día con vientos de hasta 46 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán:
- CABA
- Zárate
- San Antonio de Areco
- Merlo
- Ezeiza
- Cañuelas
- La Costa Atlántica
- Azul
- Tandil
Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Lunes 12: temperaturas de entre 24° y 35°
- Martes 13: cielo nublado con máxima de 32°
- Miércoles 14: mañana despejada y tarde nublada con mínimas de 23
- Jueves 15: tormentas
- Viernes 16: fuerte descenso en las temperaturas a 18°