El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 52 kilómetros por hora.

Llega una intensa tormenta de 48 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a la provincia de San Luis. La tormenta llegará durante la mañana del martes 13 con vientos sentido norte y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 10 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 17° y 27°.

Pronóstico de tormentas del SMN.
El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el miércoles 14 con leves chubascos. Sin embargo, durante el jueves 15 volverán las lluvias y acumularán 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 52 kilómetros por hora con sensación térmica de entre 17° y 28°.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el jueves 15. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará durante todo el día con vientos de hasta 46 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán:

  • CABA
  • Zárate
  • San Antonio de Areco
  • Merlo
  • Ezeiza
  • Cañuelas
  • La Costa Atlántica
  • Azul
  • Tandil

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  • Lunes 12: temperaturas de entre 24° y 35°
  • Martes 13: cielo nublado con máxima de 32°
  • Miércoles 14: mañana despejada y tarde nublada con mínimas de 23
  • Jueves 15: tormentas
  • Viernes 16: fuerte descenso en las temperaturas a 18°