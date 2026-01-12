El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 52 kilómetros por hora.

Llega una intensa tormenta de 48 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a la provincia de San Luis. La tormenta llegará durante la mañana del martes 13 con vientos sentido norte y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 10 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 17° y 27°.

Pronóstico de tormentas del SMN.

El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el miércoles 14 con leves chubascos. Sin embargo, durante el jueves 15 volverán las lluvias y acumularán 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 52 kilómetros por hora con sensación térmica de entre 17° y 28°.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el jueves 15. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará durante todo el día con vientos de hasta 46 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán:

CABA

Zárate

San Antonio de Areco

Merlo

Ezeiza

Cañuelas

La Costa Atlántica

Azul

Tandil

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: