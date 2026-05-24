El Gobierno anunció recientemente que impulsará un nuevo régimen de inversión, denominado “Súper RIGI”. El esquema, que será enviado al Congreso en los próximos días, tiene como objetivo fomentar una mayor industrialización de los recursos naturales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor.

Diseñado como una herramienta para atraer capitales, el “Súper RIGI” apunta a actividades que hoy no existen ni se despliegan en Argentina, como litio, hidrógeno verde, autos eléctricos y paneles solares, entre otros sectores.

El anzuelo para captar inversiones son los beneficios fiscales. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el proyecto incorporaría una alícuota del impuesto a las Ganancias del 15%, un piso de Ingresos Brutos inferior al 0,5% —sujeto a la adhesión de las provincias— y la exención de derechos de exportación, entre otros incentivos.

La iniciativa busca no solo promover el crecimiento económico de una zona del país o sector que permita generar nuevos puestos de trabajo, sino también incrementar los recursos tributarios.

No sería la primera vez que la administración de Javier Milei impulsa un esquema con beneficios fiscales. Primero, a través de la Ley Bases, surgió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, luego, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incorporado en la Ley de Modernización Laboral.

La falta de acuerdos interjurisdiccionales para rediscutir la coparticipación, armonizar tributos (Ingresos Brutos) y revisar regímenes nacionales como Ganancias o Bienes Personales es una de las grandes causas detrás de estas “reformas sectoriales”.

Caputo intentará dar vuelta esa página, luego de anunciar que buscará consenso fiscal con las provincias para promover la baja de Ingresos Brutos y las tasas municipales.

El Ejecutivo enviará a la brevedad un nuevo proyecto, denominado "Súper RIGI" Composición/El Cronista

Durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, se puso en marcha un pacto fiscal, pero las buenas intenciones —como la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos— se toparon con la ingenuidad política: no se incluyeron sanciones por incumplimiento y algunas de las provincias, preocupadas por la recaudación, priorizaron sus cuentas.

Más allá de la órbita nacional, las provincias, además de adherirse a proyectos como el RIGI o el RIMI, promovieron sus propios esquemas de inversión locales con incentivos fiscales. La provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén son algunos de los ejemplos concretos.

RIGI

Aprobado durante el primer año de la actual gestión, el RIGI es un esquema que busca atraer inversiones de más de u$s 200 millones. Apunta a sectores como infraestructura, minería, tecnología, energía y el rubro de petróleo y gas, entre otros .

El régimen, reglamentado en octubre de 2024, ya cuenta con 16 iniciativas aprobadas que, según Caputo, suman casi u$s 30 mil millones. “Hay otros 20 en evaluación”, aseguró.

Recientemente, YPF anunció la solicitud de adhesión para el proyecto LLL Oil, que demandará una inversión de u$s 25.000 millones durante los próximos 15 años. El objetvo es acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

Este año, la vigencia del RIGI fue prorrogada hasta el 8 de julio de 2027. La medida fue oficializada a través del Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Beneficios fiscales

Entre los incentivos más destacados se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) —aquellas entidades creadas exclusivamente para llevar a cabo una sola inversión—.

Las empresas que ingresen al régimen podrán amortizar de forma acelerada los bienes muebles e infraestructura que adquieran. En términos prácticos, esto les permitirá recuperar parte de su capital a través de menores pagos de impuestos en los primeros años de operación .

Además, los beneficiarios podrán acceder a la devolución de los saldos a favor de IVA en un plazo máximo de tres meses, una ventaja clave para oxigenar el flujo de caja.

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También se permite el cómputo del 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios —más conocido como impuesto al cheque— como crédito para el pago de Ganancias. De esta manera, se reduce de forma directa la carga tributaria que recae sobre la firma.

Por otro lado, las corporaciones estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Se trata de un estímulo fundamental a la hora de contemplar los costos iniciales en proyectos industriales.

RIMI

Hace algunos días, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del RIMI, un esquema que apunta a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), cuyos montos de inversión requeridos varían según la categoría:

Micro: u$s 150.000

Pequeñas: u$s 600.000

Medianas (Tramo 1): u$s 3.500.000

Medianas (Tramo 2): u$s 9.000.000

Cabe aclarar que, si bien la Resolución General Conjunta 5849/2026 —firmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca— dio a conocer la letra chica de su implementación, el régimen aún no está plenamente operativo: el sistema de gestión no se encuentra disponible y restan dictarse normas complementarias .

Amortización acelerada en Ganancias

El primer gran pilar fiscal del RIMI es la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, que se aplicará bajo el siguiente esquema:

En inversiones de bienes muebles amortizables: dos cuotas anuales, iguales y consecutivas. En inversiones de obras: con un mínimo de cuotas anuales, iguales y consecutivas, que surja de considerar su vida útil reducida al 60% de la estimada. En inversiones de equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética (una cuota), bienes semovientes amortizables (una cuota) y mallas antigranizo (una cuota).

El beneficio permitirá que las firmas reduzcan el tiempo para amortizar los activos adquiridos. En rigor, accederán a una mayor deducción de gastos en el corto plazo y, en consecuencia, disminuirán la base imponible del impuesto .

Devolución del IVA

El segundo incentivo clave es que las compañías podrán solicitar la devolución del IVA generado por los desembolsos productivos comprendidos en la ley.

Los créditos fiscales podrán computarse a los efectos de su reintegro luego de transcurridos tres períodos fiscales mensuales, contados a partir del mes en que haya resultado procedente su cómputo.

Economía del Conocimiento

La Ley de Economía del Conocimiento fue aprobada en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, bajo la gestión de Alberto Fernández, la norma recibió una serie de modificaciones.

En concreto, la ley —con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029— abarca aquellas actividades productivas que utilizan la información y los avances derivados de la ciencia y la tecnología para generar valor . Los sectores estratégicos a los que apunta son:

Software

Producción o postproducción audiovisual

Biotecnología

Servicios geológicos y de prospección, relacionados con la electrónica y las comunicaciones, y profesionales

Nanotecnología y nanociencia

Industria aeroespacial y satelital

Tecnologías espaciales

Ingeniería nuclear

MiPyMEs, grandes corporaciones, asociaciones y cooperativas pueden anotarse en el Registro Nacional de Beneficiarios para acceder a un paquete de incentivos fiscales:

Bono de crédito fiscal: equivalente al 70% de las contribuciones patronales del personal afectado a la actividad. El beneficio sube al 80% en el caso de que las empresas contraten mujeres, personas con posgrados en ciencias exactas o ingeniería, personas con discapacidad o residentes de zonas desfavorables.

Reducción en Ganancias: un descuento de hasta el 60% en el impuesto, segmentado según el tamaño de la empresa.

Exención del pago de derechos de exportación: únicamente para las empresas del sector de servicios.

Las compañías deberán revalidar su inscripción cada dos años y realizar presentaciones anuales para acreditar que siguen cumpliendo con los requisitos del régimen.

Regímenes de inversión locales

Provincia de Buenos Aires

La Ley Provincial 15.510 fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense en noviembre de 2024. Allí se creó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), un esquema que abarca todo el territorio local.

Pueden solicitar la adhesión las personas jurídicas constituidas en el país o habilitadas para actuar dentro de su territorio, las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración y los consorcios de cooperación.

Kicillof impulsó la creación del RPIE, diferenciándose del RIGI nacional (PBA no adhirió al régimen) Prensa Gobernación

Quienes registren deudas exigibles en el Impuesto Inmobiliario, el impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto de Sellos, ya sea en calidad de contribuyente o de agente de recaudación, no podrán inscribirse.

El gobierno provincial busca estimular el desarrollo de proyectos que impliquen la creación de empleos de calidad, la generación de valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y de nuevos sectores productivos, la promoción de la transferencia tecnológica, la diversificación de la matriz productiva, el impulso de las exportaciones, la sustitución de importaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.

Para lograrlo, el RPIE otorga exenciones fiscales parciales en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos a partir de un piso de u$s 5 millones, bajo la siguiente escala:

Entre u$s 5 millones y u$s 50 millones: 30% de exención durante cinco años.

Entre u$s 50 millones y u$s 200 millones: 25% de exención durante cuatro años.

Más de u$s 200 millones: 20% de exención durante tres años.

También se podrán obtener beneficios adicionales si las propuestas incrementan el empleo, permiten la sustitución de importaciones, potencian la innovación tecnológica o se localizan en zonas de bajos ingresos o parques industriales.

En este caso será de 10% y dos años más de plazo, mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y un año más de plazo.

Cabe destacar que la estabilidad fiscal rige únicamente durante el período en que se otorgan los beneficios, aunque podrá extenderse hasta un máximo de 30 años para aquellas inversiones de más de u$s 200 millones .

Entre Ríos

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), conocido como el RIGI bonaerense, es un esquema que alcanza a personas humanas y jurídicas que realicen nuevas inversiones.

La Ley 11.162, aprobada por la Legislatura entrerriana en 2024, abarca sectores como el transporte terrestre de cargas industriales, el turismo, la cultura y aquellos procesos productivos enfocados en la economía circular o que promuevan la neutralidad de la huella de carbono .

“125 empresas presentaron sus proyectos, con cifras de inversión que superan los 208 millones de dólares”, informaron a fines de abril.

Los beneficiarios que adhieran al RINI podrán acceder a una serie de exenciones:

Impuesto de Sellos (100%): exención aplicable a actos, contratos y operaciones vinculadas a la construcción, montaje, alta o incremento de las unidades productivas.

Tasas Retributivas de Servicios (100%): exención en trámites de puesta en marcha (constitución e inscripción de sociedades, Secretaría de Trabajo, Instituto de Control Bromatológico, entre otros).

Además, los inscriptos en el esquema local quedarán excluidos de los regímenes de retención y percepción por el tiempo que duren las ventajas fiscales. Precisamente, estos beneficios se extenderán por un plazo de 15 años, contados a partir del primer día hábil posterior al del acto administrativo que otorgue la aprobación.

Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial cuenta con la facultad de prorrogar dicho plazo por cinco años adicionales.

Neuquén

“Invierta en Neuquén” (Ley 3502) es un programa provincial que promueve la llegada de capitales privados, la creación de empleo y la innovación tecnológica , en armonía con el cuidado del ambiente y el desarrollo regional equilibrado.

La iniciativa, aprobada en la Legislatura en 2025, contempla dos categorías de inversión:

Régimen Simplificado : diseñado para inversiones de entre u$s 500.000 y u$s 1.000.000 , que soliciten exenciones impositivas y que permite un trámite de adhesión ágil y abreviado.

Régimen General: destinado a inversiones mayores a u$s 1.000.000, o de u$s 500.000 a u$s 1.000.000 que soliciten beneficios distintos a las exenciones impositivas .

Según la información oficial, podrán solicitar la incorporación las personas humanas, jurídicas o asociaciones que operen en parques industriales y regiones estratégicas; turismo, hotelería, gastronomía y servicios recreativos; ciencia, tecnología y economía del conocimiento; actividades agropecuarias, agroindustriales y forestales; y generación de energía —incluyendo fuentes renovables—, entre otros sectores.

“Son las actividades que nosotros pensamos que van a desarrollar el nuevo Neuquén, post Vaca Muerta. Nosotros ya tenemos que ir construyéndolo”, señaló el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Las empresas que ingresen al esquema accederán a incentivos que varían según la magnitud y el impacto de la propuesta:

Exenciones impositivas (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario)

Acceso a inmuebles del Estado provincial en venta promocional, comodato o concesión de uso

Garantías y avales del Fondo de Garantías del Neuquén (FOGANEU)

Apoyo a la certificación de calidad y exportaciones